Sportschau-Wintersport-Podcast

Sportschau: Du hast die Krimkrise 2014 schon angesprochen. Die Spiele in Sotschi waren für dich sehr erfolgreich. Wie hast du es damals geschafft, den Fokus auf dem Sport zu behalten?

Das war wahnsinnig schwierig, weil man an jeder Ecke darauf angesprochen wurde. Und irgendwann hat es mich nur noch genervt, weil ich überhaupt nicht mehr sportlich befragt wurde. Ich bin schon ein politisch interessierter Mensch, aber ich hatte vor Ort überhaupt nicht die Zeit, mich einzulesen und ein fundiertes Wissen zu haben. Ja, Sportler haben eine Vorbildfunktion und es ist wichtig, seine Meinung einzubringen. Aber ich habe mich insofern an die Wand gestellt gefühlt: Ich muss etwas dazu sagen, bin aber überhaupt nicht richtig informiert. Das war schwierig. Man möchte ja auch keine Halbwahrheiten verbreiten.

Sportschau: Wir haben noch die Bilder im Kopf, wie Eric Frenzel bei den Olympischen Spielen aus seinem Quarantänelager durch die Fensterscheibe mit Reportern telefoniert. Seine Verzweiflung hat man in seinen Augen gesehen. Wenn du jetzt noch aktive Athletin wärst: was würde das mit dir machen?

Ich hätte wahnsinnige Angst. Das wäre das, wo ich am meisten Respekt vor hätte. Irgendwo ist es ja schon eine Lotterie: Eric hat ja alles dafür gemacht, sich zu schützen und es hat ihn trotzdem erwischt. Als Sportler bist du es gewohnt, überall nochmal nachzuschauen und zu kontrollieren, ob alles passt. Das dabei nicht zu können, hasst jeder Sportler. Das ist wie, wenn du bei der Abfahrt eine Windböe bekommst. Man lernt als Sportler zwar damit umzugehen, aber trotzdem: das ist das Worst-Case-Szenario für jeden Sportler.

Sportschau: Bei Eric Frenzel war das Quarantänehotel schon kritisch zu betrachten. Bei den Paralympics werden an solch ein Quarantänehotel nochmal ganz andere Ansprüche gestellt, allein schon was die Barrierefreiheit angeht. Welche Infos hast du zum Quarantänehotel in Peking?

Ich habe schon gehört, dass es nicht unbedingt das barrierefreiste war. Man muss auch ganz klar sagen, dass eine Quarantäne dort für einen Parasportler nochmal etwas ganz anderes bedeutet. Klar, es kommt immer drauf an, welche Unterstützungsleistung man braucht, aber das darf man nicht vernachlässigen.

Sportschau: Kommen wir zum Sportlichen. Natürlich rückt das gerade in den Hintergrund, aber wie ist denn die Gefühlslage gerade unter den Athletinnen und Athleten?

Es ist ein Mix aus Vorfreude, dass es endlich losgeht, aber auch eine Anspannung. Es ist ja immer so, dass du und auch dein Umfeld etwas erwartet. Du möchtest dir deinen Traum erfüllen, eine Medaille holen. Da höre ich schon bei den Athletinnen und Athleten raus, dass die Anspannung gewachsen ist, weil die Spiele näher rücken. Die meisten sind aber einfach nur froh, wenn die Spiele dann endlich beginnen.

Sportschau: Was war dein größter paralympischer Moment?

Das war die Goldene in Pyeongchang. Nach meinen erfolgreichen Spielen in Sotschi hat sich die Erwartungshaltung sehr verändert. Alle Erfolge waren gefühlt nur noch die Bestätigung. Ich habe aber immer den Traum gehabt, nochmal Olympisches Gold zu holen und zu zeigen, dass es in Sotschi nicht einfach nur ganz gute zwei Wochen waren. Vor den Spielen in Pyeongchang war ich dann sehr angespannt und der glücklichste Mensch, als ich durchs Ziel gekommen bin und die Eins aufleuchten gesehen hab. Dann noch meine ganze Familie auf der Tribüne jubeln zu sehen, das war mein größter Moment meiner Karriere.

Sportschau: Was traust du den Sportlerinnen und Sportlern dieses Jahr in Peking zu?