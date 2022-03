Anna Schaffelhuber: "Bin geschockt und zwiegespalten"

Sportschau-Wintersport-Podcast. . 32:33 Min. . Verfügbar bis 13.02.2033. ARD.

Sportschau-Expertin Anna Schaffelhuber gibt Einblicke in die Gedanken von Sportlerinnen und Sportlern zu den Paralympischen Spielen in Peking unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. Außerdem blickt die siebenmalige Paralympics-Siegerin sportlich auf das deutsche Parateam und die Spiele unter Corona-Bedingungen.

Audio Download .