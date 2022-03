Für Fleig sind es die dritten Paralympischen Spiele, 2018 gewann er die Goldmedaille im Biathlon. Forster stand in Pyeongchang sogar zweimal ganz oben auf dem Podest - sie holte Gold in der Super-Kombination und im Slalom. 2014 in Sotschi gewann sie schon zweimal Silber und eine Bronzemedaille.

Fahnenträger-Duo sofort gefragt