Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 03.09.2024 10:03 Uhr

Die deutschen Paralympics-Stars Martin Schulz und Léon Schäfer äußern sich über ihre mögliche Teilnahme an den Spielen in Los Angeles 2028. Die Paralympics-Splitter von Dienstag, 3. September.

Fahnenträger Schulz lässt Teilnahme in Los Angeles offen

Martin Schulz gönnte sich nach seinem paralympischen Medaillen-Hattrick "eine dicke Party" im deutschen Haus, doch der Vorzeigetriathlet dachte beim Jahreshöhepunkt auch gleich an seine Zukunft. "Wenn ich hier mit einer Medaille rausgehe bei meinen vielleicht letzten Paralympics, dann kann ich mehr als zufrieden auf meine Karriere zurückschauen", sagte er im Schatten des Eiffelturms: "Ich werde jetzt nicht aufhören. Aber ich werde von Jahr zu Jahr schauen."

Bis nach Los Angeles im Jahr 2028 könnte es Schulz zu lang dauern. "Ich mache seit der Kindheit Sport und bin seit 20 Jahren im Leistungssport. Ich mache seitdem nichts anderes, als mich jedes Jahr auf ein neues Highlight vorzubereiten", erzählte der Leipziger nach seiner Bronzemedaille: "Ich bin vergangenes Jahr Vater geworden, damit verschieben sich Dinge im Leben." Und den Triathlonsport könne man nur ausüben, wenn man "kompromisslos" trainiere.

Schäfer will Abstand vom Sport gewinnen

Auch Léon Schäfer ließ vorerst offen, ob er in vier Jahren noch einmal antreten wird. Der 27-Jährige war mit dem klaren Ziel nach Paris gereist, zwei Goldmedaillen im Weitsprung und über 100 m zu holen - zweimal wurde es nur der vierte Platz. "Ich werde jetzt erstmal Abstand vom Sport brauchen", sagte Schäfer in der Mixed Zone mit leerem Blick: "Ich kann mir dieses Ergebnis nicht erklären."

Der Stachel sitzt tief. "Meine nächste Chance, die Spiele zu gewinnen, ist erst in vier Jahren in LA, da bin ich 31", erklärte Schäfer. Er sei der Meinung, so Schäfer, "dass ich jetzt physisch in meiner Prime bin. Ich weiß nicht, wie das in vier Jahren aussehen wird. Keiner weiß was die Zukunft bringt. Auch ich nicht. Das weiß nur Gott. Ich vertraue seinem Plan."