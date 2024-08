Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 30.08.2024 22:47 Uhr

Brasilien wird seiner Favoritenrolle im Goalball bisher gerecht. Am zweiten Wettkampftag fielen insgesamt zehn Weltrekorde - beim Para-Badminton sorgte ein Heiratsantrag fürs Highlight. Die Paralympics-Splitter von heute.

Goalball: Brasilianer holen zweiten Sieg

Brasiliens Männer-Nationalmannschaft ist das Maß aller Dinge im Goalball: Paralympics-Titelverteidiger, Weltmeister, Panamerika-Meister. Ins Turnier in Paris startete das Team von Jonatas Castro schadlos, nach dem 8:5-Auftaktsieg am Donnerstag gegen Frankreich besiegten die Brasilianer am Freitag auch die USA mit 13:8. Goalball ist ein ausschließlich paralympisches Wurfspiel für Sehbehinderte und Blinde. Während des Spiels herrscht völlige Stille, damit die Sportler die Glöckchen im Inneren des 1,25 kg schweren Balles hören können.

Heiratsantrag beim Para-Badminton

Ein schöner Moment in der Arena Porte de la Chapelle: Para-Badminton-Spieler Rogério Junior de Oliveira machte seiner Freundin Edwarda, brasilianische Sitzvolleyballerin, einen Heiratsantrag. Nach seinem Match am Freitagvormittag ging der 23-Jährige auf die Knie, hielt einen Ring in der rechten und einen Zettel in der linken Hand: "Edwarda, aceita casar comigo?" Seine Freundin im Publikum stand auf, formte ein Herz über ihrem Kopf - später unterstrichen die beiden via Instagram noch einmal: Sie hat "Ja" gesagt! Damit war die Auftaktniederlage gegen den französischen Lokalmatador Lucas Mazur für Oliveria schnell abgehakt.

Zehn Weltrekorde am zweiten Wettkampftag

In der Para-Leichtathletik, beim Para-Radsport und beim Para-Schwimmen sind am Freitag insgesamt zehn Weltrekorde geknackt worden. Im Stade de France gab es vier neue Bestwerte, unter anderem stellte Roza Kozakowska aus Polen einen neuen Weltrekord im Keulenwurf auf (F32/31,30 Meter), dem paralympischen Pendant des Hammerwurfs. Weitere vier Weltrekorde fielen auf der Bahn im Vélodrome National, zwei beim Para-Schwimmen.