Highlights Das sind heute die Paralympics-Höhepunkte Stand: 07.09.2024 00:01 Uhr

Was wird heute, am Samstag, 7. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

70 Entscheidungen

Ab 9.30 Uhr - Para-Radsport, Straße, 5 Finals

Am letzten Tag der Radsport-Wettbewerbe finden Straßenrennen in fünf Startklassen statt. Gute Medaillenchancen haben im deutschen Team die Dreirad-Starter Maximilian Jäger und Jana Majunke (beide T1-2).

Ab 9.30 Uhr - Para-Reiten, Dressur, Kür

Die Dressurreiter nehmen Abschied von Schloss Versailles. Zum Abschluss stehen die Entscheidungen in der Kür an. Die drei deutschen Paare starten mit guten Aussichten: Anna-Lena Niehues (Grade IV, ab 9.30 Uhr) mit Quimbaya, Regine Miskelkamp (Grade V, ab 10.57 Uhr) mit Highlander Delight's und Heidemarie Dresing (Grade II, ab 14.06 Uhr) mit Dooloop.

Ab 10.00 Uhr - Para-Tischtennis, 7 Finals

Im Tischtennis fallen die letzten sieben von 31 Entscheidungen. Gibt es noch einmal Medaillen für das deutsche Team? Hat es zum Beispiel Juliane Wolf in der stehenden Klasse 8 ins Finale geschafft (14.00 Uhr)? In den Startklassen von Sandra Mikolaschek (4) und Stephanie Grebe (6) stehen Halbfinals (10.00 Uhr bzw. 11.00 Uhr) und Endspiele (18.00 Uhr bzw. 19.00 Uhr) an.

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 22 Finals

Hoch her geht es noch einmal im Stade de France. 22 Entscheidungen stehen auf dem Programm, die letzten im Stadion. Viel vorgenommen haben sich über 200 m Katrin Müller-Rottgardt (T12, 19.33 Uhr) und Prothesensprinter Felix Streng (T64, 19.50 Uhr), der in Tokio über diese Strecke Silber holte. Kann Lindy Ave nach ihrer Babypause ihren Sieg über 400 m von Tokio (T38/20.32 Uhr) wiederholen?

Ab 13.30 Uhr - Rollstuhl-Tennis, Finale (M)

Den Abschluss der Rollstuhltennis-Turniere in Roland Garros bilden die Matches um Bronze und Gold bei den Männern.

Ab 15 Uhr - Sitzvolleyball, Finale und Spiel um Platz 3 (F)

Die Sitzvolleyballerinnen kämpfen um die Medaillen. Ab 15.00 Uhr geht es in der North Paris Arena um Bronze, ab 19.30 Uhr um Gold. In Tokio hatten die USA im Finale China bezwungen.

Ab 16.00 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Männer, Finale und Spiel um Platz 3 (M)

Bei den Rollstuhlbasketballern geht es um die Medaillen. In der Bercy-Arena wird zunächst das Spiel um Platz drei ausgetragen (16.00 Uhr), am Abend geht es um Gold (21.30 Uhr). In Tokio ging der Olympiasieg an die USA.

Ab 17.30 Uhr - Para-Schwimmen, 15 Finals

Zum Abschluss der Schwimmwettbewerbe in der La Defense Arena könnte das deutsche Team noch einmal Medaillen einsammeln. Gute Chancen haben Verena Schott über 100 m Rücken (S6/17.53 Uhr) Josia Topf über 200 m Freistil (S3/19.56 Uhr) und in der Startklasse S4 über 50 m Rücken Gina Böttcher und Tanja Scholz (19.04 Uhr).

Ab 17.30 Uhr - Blindenfußball, Finale und Spiel um Platz 3

Im Stadion am Eiffelturm wird die Stimmung noch einmal hochkochen. Bei den Blindenfußballern geht es um die Medaillen. Das Spiel um Platz drei wird um 17.30 Uhr ausgetragen, das Endspiel um 20.00 Uhr. In Tokio gelang den brasilianischen Ballzauberern im Finale ein knapper 1:0-Sieg gegen Argentinien. Deutschland hat erneut keine Mannschaft am Start.