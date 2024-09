Schwimmen bei den Paralympics Braunschweig bleibt ohne Medaille - Topf und Scholz greifen an Stand: 06.09.2024 18:42 Uhr

Malte Braunschweig hat eine Medaille über 100 m Schmetterling in der Startklasse S9 verpasst. Josia Topf und Tanja Scholz wollen die starke Bilanz des deutschen Schwimm-Teams weiter ausbauen.

Malte Braunschweig hat eine Medaille über 100 m Schmetterling in der Startklasse S9 verpasst. Josia Topf und Tanja Scholz haben bei den Paralympics in Paris schon Titel gefeiert. Am Abend wollen sie die starke Bilanz des deutschen Schwimm-Teams weiter ausbauen.

Braunschweig schlug im Finale am Freitag (06.09.2024) nach 1:01,29 Minuten an. Damit steigerte er sich deutlich gegenüber dem Vorlauf. Dennoch platzte der Medaillentraum, am Ende wurde er Sechster. Für den 24-Jährigen aus Berlin war es der zweite Start in Paris, über 50 m Freistil hatte er den Endlauf nicht erreicht.

Malte Braunschweig und sein Bruder Ole waren 2021 in Tokio das erste Geschwisterpaar, das im selben Jahr bei Olympia und Paralympics teilgenommen hatte. Ole war vor wenigen Wochen in Paris am Start, hatte ein Einzel-Finale aber verpasst.

Topf und Scholz kämpfen um die Medaillen

Am Abend finden zwei weitere Entscheidungen mit deutscher Beteiligung statt. Über 50 m Freistil kämpft Josia Topf erneut um die Medaillen (19.33 Uhr). Eine halbe Stunde später geht Tanja Scholz über 50 m Freistil in der Klasse S4 an den Start. Beide Rennen gibt es im Sportschau-Livestream.

Das Duo hat in Paris schon Gold gewonnen. Topf und Scholz sicherten sich jeweils über die 150 m Lagen den Titel. Topf gewann zudem Silber über die 50 m Rücken.