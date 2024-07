Spannendes Mehrkampf-Finale im Turnen Shinnosuke Oka wird Olympiasieger, Nils Dunkel guter 18. Stand: 31.07.2024 20:40 Uhr

Ein enges Mehrkampf-Finale der Männer entscheidet sich am Mittwochabend am letzten Gerät. Der Japaner Oka schlägt mit beeindruckender Konstanz die Favoriten. Auch der Deutsche Nils Dunkel überzeugt - besonders am Pauschenpferd.

Von Beginn an lieferte der Japaner Shinnosuke Oka am Mittwochabend im Mehrkampf-Finale von Paris ab. Der erst 20-Jährige etablierte sich am Boden und dem Pauschenpferd sofort in der Spitzengruppe der Gesamtwertung und überzeugte auch in seinen weiteren Übungen. Anders als seine Konkurrenten leistete er sich kaum Fehler und turnte im vielleicht besten Wettkampf seines Lebens Stück für Stück auf Gold zu.

Mitfavorit Zhang mit Problemen

Der Chinese Boheng Zhang, einer der Top-Favoriten, hingegen startete verhältnismäßig schwach. Nachdem er die Qualifikation noch als Erster abgeschlossen hatte, begann er das Finale mit einem Sturz am Boden und musste sich in der Gesamtwertung anschließend mühsam hocharbeiten.

Eine saubere und teilweise spektakuläre Übung am Barren (15,300 Punkte) führte ihn vor dem Finale am Reck auf Rang drei – denkbar knapp hinter seinen Landsmann Ruoteng Xiao und Oka. Auch die auf den Plätzen vier bis sechs liegenden Illia Kovtun, Joe Fraser und Jake Jarman hatten noch realistische Chancen auf den Olympiasieg.

Entscheidung mit der letzten Übung

Fraser legte zum Finale des Finales mit einer sehr guten Übung am Barren vor und bescherte sich selbst eine Gesamtwertung von 85,532 Punkten, die Kovtun kurz darauf mit seiner Übung am Boden und 86,165 Punkten übertraf.

Es folgten zurück am Barren die drei führenden aus Japan und China von denen sich Ruoteng Xiao als erster mit einer guten Übung und 86,364 Punkten an die Spitze setzte und sich eine Medaille sicherte. Dass diese am Ende nur bronzefarben war, lag an Shinnosuke Oka und Boheng Zhang.

Oka krönte mit der bislang besten Übung am Reck sein durchweg beeindruckendes Finale und setzte sich mit insgesamt 86,832 Punkten an die Spitze. Zhang leistete sich anschließend zwar nur kleine, aber entscheidende Unsauberkeiten und wurde mit 86,599 Punkten enttäuschter Zweiter.

Top-Favorit Hashimoto enttäuscht

Der Top-Favorit und Olympiasieger von 2021 Daiko Hashimoto erwischte einen durchwachsenen und - gemessen an seinen Ansprüchen - enttäuschenden Wettkampf. Der Japaner startete am Boden solide, turnte allerdings eine maximal mittelmäßige Übung am Pauschenpferd. Auch an den Ringen konnte er anschließend keinen Boden gut machen und so lag Hashimoto nach der Hälfte der Übungen nur auf Rang 16.

Erst am Sprung zog er mit einer guten Übung in die Top Ten ein. Eine Medaille verpasste der Japaner schlussendlich recht deutlich: Hashimoto beendete das Finale auf Rang sechs.

Nils Dunkel überzeugt an "seinem" Pauschenpferd

Der einzige deutsche Vertreter, der 27-jährige Nils Dunkel, beendete das Mehrkampf-Finale als - für seine Verhältnisse und Erwartungen - starker 16. Der gebürtige Erfurter, der aktuell in Halle wohnt und trainiert, turnte zahlreiche seiner Übungen solide und durchaus sauber, verzichtete dabei in der Regel allerdings auf komplizierte Elemente.

Seine mit Abstand beste Übung turnte Dunkel in seiner Spezialdisziplin am Pauschenpferd. Dort überzeugte er mit einer sehr sauberen Leistung und verzeichnete unter allen Final-Turnern mit 14,466 Punkten die fünftbeste Wertung.