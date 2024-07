Mehrkampf-Finale Japan entreißt China Mannschafts-Gold im Turnen Stand: 29.07.2024 20:28 Uhr

Lange Zeit sah Top-Favorit China wie der alte und neue Olympiasieger im Team-Mehrkampf der Turner aus. Am letzten Gerät gaben die Chinesen den Sieg aus der Hand. Japan jubelte über Mannschafts-Gold.

Mit drei Punkten Vorsprung waren die Chinesen an das letzte von sechs Geräten gegangen - eigentlich ein sicheres Polster, um das Finale für sich zu entscheiden. Doch dann patzte Su Weide gleich zweimal am Reck und der sicher gelaubte Olympiasieg wie vor drei Jahren in Tokio war futsch.

USA holt Bronze

Das japanische Team, das auch schon 2016 in Rio de Janeiro Gold geholt hatte, nutzte die Gunst der Stunde und zog mit Einzel-Olympiasieger Daiki Hashimoto noch an den Rivalen vorbei. Die Japaner hatten am Ende 259,594 Punkte auf dem Konto, die Chinesen kamen auf 259,062.

Über Bronze freute sich nach einer starken Vorstellung das Team der USA mit 257,793 Punkten, vor den Briten, die hinter den Asiaten als aussichtsreischster Kandidat auf Platz drei gehandelt wurden. Platz vier mit 255.527 Zählern war für sie eine Enttäuschung.

Deutschland nicht im Finale dabei

Die deutsche Mannschaft konnten sich nicht für das Finael der besten Acht qualifizieren. In der Qualifikation am Samstag hatten 245,395 Punkten für Barren-Weltmeister Lukas Dauser (Unterhaching) Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Halle/Saale), Pascal Brendel (Wetzlar) und Timo Eder (Ludwigsburg) zu Rang elf gereicht.