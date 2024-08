Basketball-Viertelfinals in Paris Serbien zeigt Moral und kämpft sich ins Halbfinale Stand: 06.08.2024 17:38 Uhr

Serbiens Basketballer haben sich nach Deutschland als zweites Team für das Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert. Gegen Australien trotzten Superstar Nicola Jokic und Co. am Dienstag (06.08.2024) einem 24-Punkte-Rückstand.

Serbien, das sich in der Gruppe C hinter den Vereinigten Staaten das Ticket für die K.o.-Runde gesichert hatte, machte die ersten vier Punkte der Partie, das Team aus Down Under konterte mit einem Sechs-Punkte-Lauf. Die Begegnung war bis zum 17:19 aus serbischer Sicht ausgeglichen, bevor bei der Mannschaft des ehemaligen deutschen Bundestrainer Svetislav Pesic plötzlich nicht mehr viel ging.

Viertelübergreifend viereinhalb Minuten traf Serbien keinen Korb mehr, die Australier dagegen machten es häufig schnell und waren so meist einen Schritt schneller als die Europäer, die auch wegen ihrer teils katastrophalen Wurfquoten plötzlich 22 Punkte hinten lagen. Kurze Zeit später waren es sogar 24 Zähler Differenz zwischen den beiden Teams (44:20/13. Minute). Serbien kam aber zurück, machte das Spiel nun deutlich körperlicher und traf auch seine Würfe wieder. Bis zur Halbzeit war der Rückstand halbiert.

Und auch der Start in den dritten Abschnitt gehörte den Serben, die dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung beim 61:60 plötzlich wieder vorne lagen. Die Führung wechselte nun mehrfach hin und her, bevor sich das Pesic-Team noch einmal ein Sechs-Punkte-Polster erarbeiteten. Doch Australien biss, hielt das Spiel offen und rettete sich dank eines wilden Wurfes ihres Topscorers Patty Mills (26 Punkte) aus der Bedrängnis in die Verlängerung. Dort erzielten die Serben angeführt von 21-Punkte-Mann Jokic die letzten sieben Punkte der Partie und zogen ins Halbfinale ein. Dort wartet am Donnerstag der Sieger der Partie Brasilien gegen die USA, die am Dienstagabend (21 Uhr) aufeinandertreffen.