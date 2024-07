"Einfach machen" Revolverheld singt den ARD-Olympia-Song Stand: 05.07.2024 10:00 Uhr

Am 26. Juli starten die Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen und anschließend auch den Paralympics in Paris im Ersten, bei sportschau.de, im ARD Hörfunk und in der Mediathek - den offiziellen Begleit-Song singt die Musikgruppe Revolverheld.

"Dass Revolverheld ein Herz für den Sport hat, weiß man spätestens seit der Fußball-EM 2008, als sie den offiziellen Nationalmannschafts-Fan-Song zum Turnier sangen. Mit "Einfach machen" haben sie nun auch den perfekten Titel für unsere Übertragungen aus Paris geschaffen ", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zum neuen Olympia-Song.

"Endlich die Qualifikation für Olympia geschafft"

Offizieller Release-Termin der neuen Single von Revolverheld ist heute. Und ein weiterer wichtiger Termin steht für die Band ebenfalls bereits fest: Sie wird im Sportschau-EM-Kneipenquiz im Anschluss an das ARD-Halbfinale bei der UEFA EURO 2024 am 9. oder 10. Juli dabei sein und mitquizzen, live im Ersten und in der ARD Mediathek.

"Als sportbegeisterte Band freuen wir uns extrem, dass wir zum größten sportlichen Wettkampf weltweit einen Song beitragen können. Wir alle sind seit unserer Kindheit große Olympia-Fans und haben nun endlich die Qualifikation dafür geschafft," erklärten die Musiker.

Umfangreiche crossmediale Berichterstattung

Die Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt, die Paralympics vom 28. August bis zum 8. September. Die ARD berichtet umfangreich und crossmedial im Ersten, auf sportschau.de, in der ARD Mediathek und im Hörfunk. Alle Detail-Informationen zu den ARD-Übertragungen aus Paris gibt es außerdem auf der Übersichtsseite des NDR.