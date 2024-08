Olympische Spiele Paris Leichtathletik DLV-Duo im Stabhochsprung-Finale - Rekordsprinter Ansah raus Stand: 03.08.2024 13:45 Uhr

Tag zwei bei der Leichtathletik bei den Olympischen Spielen in Paris: Zehnkämpfer Neugebauer greift nach Gold, Rekordsprinter Ansah scheidet früh aus, Hartmann und Kolberg stehen im Halbfinale. Ein DLV-Duo zog ins Stabhochsprung-Finale ein.

100 m - Rekordläufer Ansah raus, Hartmann weiter

Der deutsche 100-m-Rekordler Owen Ansah (9,99 Sekunden) ist bei den olympischen Leichtathletik-Wettbewerben bereits in der ersten Runde ausgeschieden. In seinem Vorlauf mit Weltmeister und Gold-Favorit Noah Lyles aus den USA belegte der Hamburger in enttäuschenden 10,22 Sekunden nur Platz fünf und verpasste das Halbfinale.

"Ich denke mal, dass ich zu entspannt war, vielleicht war das das Problem", sagte Ansah. "Ich bin ja noch jung. Ich hoffe mal, dass das nicht meine letzten Olympischen Spiele waren." In der Sprint-Staffel ist der 23-Jährige im Stade de France noch dabei.

Joshua Hartmann machte es besser und sprintete als erster Deutscher seit 40 Jahren in ein olympisches Halbfinale über 100 m. Der Kölner kam als Dritter seines Vorlaufs nach 10,16 Sekunden ins Ziel. "Der Lauf hat sich super angefühlt, auch wenn ich das eine oder andere hätte besser machen können", sagte Hartmann der Sportschau. "Ich denke fürs Halbfinale ist noch einiges mehr drin, da ist für mich alles möglich."

Die Halbfinals finden am Sonntag (04.08.2023, 20.05 Uhr) statt, der Olympiasieger in der prestigeträchtigen Strecke wird am selben Abend gekrönt.

Zehnkampf - Neugebauer liegt in Führung

Goldhoffnung Leo Neugebauer geht die letzten drei Disziplinen des olympischen Zehnkampfs als Führender an. Nachdem der 24-Jährige nach dem Rennen über 110 m Hürden auf Rang drei zurückgefallen war, übernahm er als starker Diskuswerfer wieder die Spitze. Der Weltjahresbeste schleuderte den Diskus auf 53,33 Meter. An seine Bestweite von 57,70 Meter kam er nicht heran.

Stabhochsprung: DLV-Duo im Finale - Blech im Pech

Im Stabhochsprung qualifizierten sich Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre mit übersprungenen 5,75 m für das Finale am Montagabend (05.08.2024, 19 Uhr). Zernikel blieb ohne Fehlversuch, Lita Baehre schaffte die zum Weiterkommen notwendige Höhe im dritten Versuch. Torben Blech schied nach drei Fehlversuchen bei 5,60 m aus. Weltrekordler Armand Duplantis gab sich keine Blöße und ist der Topfavorit auf Gold.

800 m - Kolberg über den Hoffnungslauf im Halbfinale

800-m-Läuferin Majtie Kolberg schaffte es als Siegerin ihres Hoffnungslaufes noch ins Halbfinale, nachdem sie im hochkarätig besetzten Vorlauf einen der drei ersten Plätze verpasst hatte. In 1:59,08 Minuten war Kolberg auch eineinhalb Sekunden schneller als am Freitagabend, zeigte ein überragendes Finish im Stade de France.

"Heute konnte ich zeigen, was ich drauf habe. Jetzt gehe ich selbstbewusst ins Halbfinale", sagte Kolberg der Sportschau und schwärmte von der Stimmung im Stadion. "Es war so grandios, so laut, ich habe es so genossen." Die Halbfinals über 800 m stehen am Sonntagabend (04.08.2024) an.