Leichtathletik bei Olympia 2024 Kritik von Staffelläufer Bredau - DLV berät über Konsequenzen Stand: 03.08.2024 12:33 Uhr

Im Nachlauf des ersten Leichtathletik-Tages bei den Olympischen Spielen in Paris hat das Aus der deutschen 4x400-m-Mixed-Staffel und die anschließende Kritik von Startläufer Jean Paul Bredau am Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) eine Debatte ausgelöst. Der Verband denkt über Konsequenzen nach.

"Die vier mal vier war nicht so, dass ich entzückt bin", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner. Gespräche würden bereits geführt.

Was war passiert? Die 4x400-m-Mixed-Staffel mit Jean Paul Bredau, Alica Schmidt, Manuel Sanders und Eileen Demes war am Freitag (02.08.2024) im Vorlauf als Siebter (3:15,63 Min.) ausgeschieden.

Jean Paul Bredau Vom DLV wird ganz klar gesagt: 'Die schnellsten Vier sollen laufen.' Und das wurde anders entschieden.

"Es lag heute nicht an der Form, sondern daran, was davor passiert ist", sagte Bredau im Sportschau-Interview und kritisierte die Zusammensetzung des Quartetts. "Es sind Entscheidungen gefallen, denen nicht alle zugewilligt haben. Vom DLV wird ganz klar gesagt: 'Die schnellsten Vier sollen laufen.' Und das wurde anders entschieden."

Der Hintergrund: Auf dem Papier ist Bredaus Freundin Luna Bulmahn die zweitschnellste Deutsche über 400 m, wurde aber nicht für die Mixed-Staffel nominiert. "Das ist nicht meine Entscheidung und liegt nicht in meiner Hand", schrieb die 24-Jährige vor dem Start der Staffel bei Instagram, nachdem sie viele Fragen dazu erreicht hatten.

Schmidt: "Entscheidung liegt bei den Trainern"

Hinter Demes (51,63) und eben Bulmahn (51,72) hat Schmidt, eins der Gesichter der deutschen Leichtathletik, mit 52,18 Sekunden in diesem Jahr die drittschnellste Zeit über die Stadionrunde stehen. "Die Entscheidung liegt bei den Trainern, die das - glaube ich - ganz gut einschätzen können. Und mit der Entscheidung muss man dann auch leben", sagte Schmidt der Sportschau. Die 25-Jährige läuft regelmäßig in der Staffel und trug auch zur Qualifikation für Olympia bei.

DLV-Sportvorstand Bügner: "Werden wir aufarbeiten"

Bredau war ein schwaches Rennen gelaufen, hatte den Staffelstab als Letzter an Schmidt übergeben. Ob seine öffentliche Kritik Konsequenzen haben wird, ist offen. Der DLV will laut Bügner die Fakten sammeln und "was die beiden sagen oder nicht sagen. Das werden wir aufarbeiten." Der Sportvorstand kündigte an, dass der Verband die Ergebnisse zeitnah mitteilen werde.

Bredau ist am Sonntagabend (04.08.2024) als einziger deutscher Einzelstartet bei den Vorläufen über 400 m dabei. Die Vorläufe der 4x400-m-Staffeln finden erst am Freitag (09.08.2024) statt. Freundin Bulmahn soll laut eigenen Angaben am Montag (05.08.2024) für die 4x400-Meter-Staffel der Frauen nach Paris kommen.