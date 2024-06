Basketball-Nationalmannschaft Olympia-Turnier - Gordon Herbert setzt auf seine Weltmeister Stand: 12.06.2024 13:47 Uhr

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert setzt im Olympia-Sommer wie erwartet auf seine Weltmeister. Der Kanadier nominierte am Dienstag (04.06.24) alle zwölf Goldmedaillengewinner von Manila für den Start in die Vorbereitung am 30. Juni, hinzu kommen Leon Kratzer (Paris Basketball), Oscar da Silva (FC Barcelona), Louis Olinde (Alba Berlin) und Nick Weiler-Babb (Bayern München).

"Wir haben uns ganz klar für die zwölf Spieler aus dem WM-Team entschieden. Außerdem noch für vier weitere Spieler, um Optionen auf den verschiedenen Positionen zu haben", sagte Herbert vor Beginn seiner Abschiedstour. Der 65-Jährige verlässt den Deutschen Basketball Bund (DBB) nach dem Sommerspielen in Paris.

Herbert möchte "so früh wie möglich auf zwölf Spieler reduzieren. Aufgrund der langen Saisons wird es entscheidend sein, wer gesund ist und wer nicht."

Wagner-Brüder, Theis und Schröder dabei

NBA-Finalist Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), der frühzeitig seinen Verzicht erklärt hatte, fehlt im Aufgebot ebenso wie Isaiah Hartenstein (New York Knicks). Dafür sind neben Kapitän Dennis Schröder (Brooklyn Nets) wieder die Brüder Franz und Moritz Wagner (Orlando Magic) sowie Daniel Theis (Los Angeles Clippers) aus der NBA dabei.

Das DBB-Team absolviert vor Olympia fünf Länderspiele. Am 6. Juli (Köln) und 8. Juli (Montpellier) geht es gegen Frankreich, am 13. Juli (Hamburg) gegen die Niederlande, am 19. Juli (Berlin) gegen Japan und zum Abschluss am 22. Juli (London) bei der Generalprobe gegen die NBA-Stars aus den USA.

Das Aufgebot im Überblick

Isaac Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst, Nick Weiler-Babb (alle Bayern München), Oscar da Silva (FC Barcelona/Spanien), Justus Hollatz (Anadolu Istanbul/Türkei), David Krämer (Fundacion CB Granada/Spanien), Leon Kratzer (Paris Basketball/Frankreich), Maodo Lo, Johannes Voigtmann (beide Olimpia Mailand/Italien), Louis Olinde, Johannes Thiemann (beide Alba Berlin), Dennis Schröder (Brooklyn Nets/USA), Daniel Theis (Los Angeles Clippers/USA), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic/USA)