Olympia-Ticker: Putin will 30 Medaillen

Putin fliegt zur Eröffnungsfeier nach China

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Freitag (04.02.2022) an der Eröffnungszeremonie für die Olympischen Winterspiele in Peking teilnehmen. Der Kremlchef hofft nach den Erfolgen bei den Sommerspielen in Tokio einen neuen Medaillenregen.

Die 200 russischen Sportler haben 30 Medaillen im Blick und wollen in den Top 3 im Medaillenspiegel landen. "Wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt, die viele Sieger und Medaillenträger von Weltmeisterschaften hat" , sagte der Chef des Russischen Olympische Komitees ( ROC ), Stanislaw Posdnjakow. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) waren nur 111 russische Athleten zugelassen. 17 Edelplaketten reichten nur für den 13. Platz im Medaillenspiegel.

Eigentlich hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur Russlands Team für vier Jahre von den wichtigsten Sportereignissen der Welt ausgeschlossen. Die Richter des Internationalen Sportgerichtshofs Cas halbierten die Sperre aber Ende 2020. In Peking dürfen Russen nur als Athleten des ROC antreten. Anstatt der russischen Hymne erklingt das Klavierkonzert Nummer 1 von Peter Tschaikowsky, als Fahne wird die olympische Flagge gehisst.

Team Deutschland fliegt am Montag ab

Für die ersten deutschen Olympia-Starter beginnt das Abenteuer Olympia am Montag. Unter anderem werden die Biathleten und Skisprung-Team von Frankfurt nach Peking fliegen. Einen stimmungsvollen Abschied wird es nicht geben. Aufgrund der Corona-Situation sind keine Zuschauer und Medienvertreter am Flughafen zugelassen. Die Corona-Angst fliegt bei allen mit. Wer in Deutschland negativ startet, muss nicht unbedingt negativ ankommen. Das erlebte zuletzt auch Sportschau-Reporter Claus Lufen, der sich nun in einem Quarantäne-Hotel befindet.