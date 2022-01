Grünes Licht - Biathletin Preuß fliegt nach Peking

Die deutsche Biathlon-Hoffnung Franziska Preuß ist pünktlich mit dem ganzen Team zu den Olympischen Spielen aufgebrochen. Bis kurz vor Abflug war unklar, ob die 27-Jährige, die nach ihrem dritten Platz im Gesamtweltcup 2020/21 mit jeder Menge Selbstvertrauen in die neue Saison war, tatsächlich schon am Montag (31.01.2022) fliegen würde oder noch ein paar Tage länger in der Heimat trainieren sollte.

Preuß vom Pech verfolgt

Die Oberbayerin wird also in Peking dabei sein. Ob sie dann auch konkurrenzfähig sein kann, weiß sie selbst nicht so genau. Sie kämpfe jeden Tag darum, sagte Preuß im Bayerischen Rundfunk. Sie galt als eine der größten Medaillenhoffnung - bis sie Mitte Dezember ein Sturz von der Treppe völlig aus dem Konzept brachte. Bei dem Missgeschick kurz vor den Rennen beim Weltcups in Annecy knickte sie mit dem linken Fuß um, Anfang Januar folgte eine Corona-Erkrankung. Seitdem kämpft sie sich zurück, ist aber bisher noch kein Rennen gelaufen.