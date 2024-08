Turnen bei Olympia Dausers Traum bleibt unerfüllt, Biles patzt am Schwebebalken Stand: 05.08.2024 13:29 Uhr

Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen die erhoffte Medaille am Barren als Siebter deutlich verpasst. Gold sicherte sich am Montag (05.08.2024) Favorit Jungyuan Zou aus China. Auch US-Superstar Simone Biles zeigte am Schwebebalken erstmals Nerven und verpasste eine Medaille.

Von Jonas Schlott

" Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt ", sagte Dauser nach dem Wettkampf. " Ich war nicht bereit und bin nicht zu 100 Prozent in meinen Modus gekommen. " Vielleicht habe er sich auch " zu viel Druck gemacht ", vermutete Deutschlands Sportler des Jahres 2023. " Ich wollte ein Happy End, aber diese Pille muss ich jetzt schlucken. Trotzdem bin ich stolz, dass ich überhaupt hier war ."

Finalteilnahme als kleines Wunder

Der Wettkampf schrieb schon vor dem Start seine eigene Geschichte. Eine der Hauptrollen besaß Dauser. Mit Spannung war das Duell zwischen dem 31 Jahre alten Turner aus Unterhaching und Tokio-Olympiasieger Jungyuan Zou erwartet worden, der vor drei Jahren vor seinem Kontrahenten am Barren triumphiert hatte.

Zou, von Dauser selbst im Vorfeld als " Jahrhundert-Talent " gelobt, galt als großer Favorit vor dem Wettkampf. Erst recht, nachdem sein ärgster Konkurrent wenige Wochen vor den Spielen von einer Muskelverletzung am Oberarm ausgebremst wurde, die ihn fast die Teilnahme gekostet hätte. Umso beeindruckender gestaltete sich Dausers fehlerfreier Auftritt in der Qualifikation. Sollte es für den Weltmeister auch tatsächlich im Finale für eine Medaille reichen?

Dauser patzt - Zou glänzt mit Gold

Nein. Dauser, der in Paris mit einer Bandage von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen turnt, ging als vorletzter der acht Athleten an den Barren. Schon früh leistete er sich bei seiner Übung mit dem Schwierigkeitsgrad 6,0 einen Patzer, als er bei einer Drehung mit einem Bein auf den Holm schlug. Enttäuscht verließ Dauser das Wettkampfpodium - wohl wissend, dass dieser eine Fehler den Traum von der Medaille hatte platzen lassen. Am Ende reichte es nur für 13,700 Punkte und Platz sieben.

Gold ging wie erwartet an Zou, der bereits die Qualifikation gewonnen hatte. Der Chinese zeigte eine perfekte Ausführung seiner Übung mit dem Schwierigkeitsgrad 6,9. Seine 16,200 Punkte blieben an diesem Tag unerreicht. Silber gewann der Ukrainer Illia Kovtun (15,500 Punkte), Bronze ging an Shinnosuke Oka aus Japan (15,300).

Dauser lässt Zukunft offen

Ob es für Dauser der letzte internationale Wettkampf war, ist offen. " Ich werde mir in Ruhe Gedanken machen und dann weiterschauen ", sagte der werdende Vater. Auf jeden Fall wolle er die Saison zu Ende turnen und dann eine Entscheidung treffen. Ein " Bauchgefühl " gibt es aber schon. Fest steht, dass die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ohne ihn stattfinden werden.

Die deutschen Turner reisen damit ohne Medaille aus Paris ab. Neben Dausers siebten Platz hatte Helen Kevric bei ihrem Olympia-Debüt überzeugen können. Die erst 16-Jährige wurde im Finale am Stufenbarren Sechste, im Mehrkampf landete sie auf Rang acht. Für das Finale im Mehrkampf der Männer hatte sich einzig Nils Dunkel qualifiziert, kam aber nicht über Platz 18 hinaus.

Biles stürzt vom "Zitterbalken"

Zum Abschluss der Turnwettbewerbe steht einmal mehr Simone Biles im Mittelpunkt. Nach Gold mit der Mannschaft, im Mehrkampf und im Sprung ging die 27-Jährige auch am Schwebebalken als große Favoritin an den Start. Aber: Biles ist auch nur Mensch. Während ihrer Übung rutschte sie nach einem Überschlag mit dem Fuß vom Balken ab. Nach Minuten des Wartens stand fest: Nur 13,100 Punkte für Biles und damit nur Platz vier - Blech statt Gold für die Turn-Königin, die das Ergebnis mit versteinerter Miene zur Kenntnis nahm.

Die Gunst der Stunde nutzte Alice D'Amato aus Italien (14,366 Punkte), die nach Silber mit dem Team über ihren ersten Olympiasieg jubeln konnte. Silber ging an die Chinesin Yaqin Zhou (14,100), über Bronze konnte sich mit Manila Esposito (14,000) ebenfalls eine Italienerin freuen.

Am Montag steht zudem noch die Entscheidungen am Reck der Männer und am Boden für die Frauen an. Sollte Biles auch hier gewinnen, wäre es ihre achte Olympische Goldmedaille, womit sie unter anderem mit der deutschen Dressurreiterin Isabell Werth oder dem japanischen Turner Sawao Kato gleichziehen würde. Deutsche Athleten sind bei den letzten Entscheidungen nicht dabei.