Gruppenphase im Handball Slowenien überrascht Schweden - Frankreich droht Vorrundenaus Stand: 31.07.2024 22:31 Uhr

Nach der ersten Niederlage der deutschen Handballer bei den Olympischen Spielen spitzt sich die Lage in Gruppe A zu. Weil Slowenien überraschend gegen Mitfavorit Schweden gewann, haben nun vier Teams vier Punkte bei noch zwei ausstehenden Spielen auf dem Konto. In Gruppe B wendete Gastgeber Frankreich die dritte Pleite in Folge in letzter Sekunde ab, Dänemarks Welthandballer Mathias Gidsel gelang gegen Argentinien das perfekte Spiel.

Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet: Nach dem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien überrumpelte Slowenien am Mittwoch (31.07.2024) auch Schweden und gewann völlig verdient mit 29:24 (15:14). Die Skandinavier wären nach aktueller Tabelle mit 2:4 Zählern ausgeschieden.

Janc und Ferlin glänzen gegen Schweden

Schon in der ersten Hälfte dominierte das Team von Trainer Uros Zorman die Partie und lag zwischenzeitlich bereits mit fünf Treffern in Führung (11:6). Bis zur Pause steigerte sich Schweden zwar und kam bis auf einen Punkt heran, allerdings drückte Slowenien dem Spiel ab der 45. Minute endgültig seinen Stempel auf und konnte angesichts der komfortablen Führung sogar Kräfte für das vorletzte Gruppenspiel gegen Japan am Freitag (02.08.2024) sparen.

Bester Werfer der Slowenen war Blaz Janc vom FC Barcelona mit neun Treffern. Im Tor glänzte Klemen Ferlin. Der Keeper vom HC Erlangen parierte fast die Hälfte aller Würfe (9/19) der Schweden. Slowenien ist am Sonntag (04.08.2024) letzter Vorrrundengegner der DHB-Auswahl.

Spanien besiegt Japan

Am Freitag (02.08.2024) wartet auf Deutschland zunächst Spanien, das nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel wieder voll im Rennen ist. Gegen Japan gewannen die Iberer eine über weite Strecken enge Partie mit 37:33 (20:18). Erst in den letzten zehn Minuten gelang es dem Team von Jordi Ribera Romans sich entscheidend abzusetzen, wobei vor allem Kauldi Odriozola (6 Treffer) und Daniel Dujshebaev (5) überzeugten.

Fabregas rettet Frankreich das Remis

In Gruppe B hinkt Gastgeber Frankreich den eigenen Ansprüchen dagegen weiter hinterher. Nach den beiden deutlichen Niederlagen zum Auftakt gegen Dänemark (29:37) und Norwegen (22:27) enttäuschte der Tokio-Olympiasieger auch gegen Ägypten über weite Strecken und rettete am Ende ein 26:26 (11:15).

Ludovic Fabregas erzielte mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleichstreffer. Der 28-jährige Kreisläufer war mit fünf Treffern auch bester Schütze seines Teams. Bei Ägypten ragte Yahia Omar von Paris St. Germain mit acht erfolgreichen Würfen heraus.

Karabatic bei Abschied blass

Superstar Nikola Karabatic, der nach den Olympischen Spielen seine Karriere beenden wird, erzielte ein Tor. Nach 22 Jahren als Handball-Profi nimmt Karabatic bei den Olympischen Spielen Abschied. Für den Ex-Kieler sind es die sechsten und letzten Sommerspiele, erklärtes Ziel ist das vierte Gold. Angesichts der bisherigen Auftritte wird das kein leichtes Unterfangen. Frankreich hat mit nur einem Punkt aber weiter Chancen auf das Viertelfinale und kann mit Siegen in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Argentinien und Ungarn die K.o.-Phase aus eigener Kraft erreichen.

Gidsels perfektes Spiel für Dänemark

Dänemark und Norwegen haben das Viertelfinale bereits vorzeitig erreicht. Dänemark hatte am Abend keinerlei Probleme gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht Argentinien und gewann mit 38:27 (19:14). Überragender Akteur war Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin, der jeden seiner 13 Würfe im Tor unterbrachte.

Norwegens 26:25 (11:13)-Sieg gegen Ungarn fiel dagegen deutlich knapper aus. Auch in dieser Partie fiel der entscheidende Treffer erst in der letzten Sekunde durch Alexandre Christoffersen Blonz. Die besten vier Teams der Sechsergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.