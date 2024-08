Zehnkampf in Paris Neugebauers Griff nach Gold wird zum Thriller Stand: 03.08.2024 13:17 Uhr

Topfavorit Leo Neugebauer darf in Paris weiter vom olympischen Zehnkampf-Gold träumen, hat im Diskuswurf aber viele Punkte liegenlassen. Im Stabhochsprung ist der Führende der Gesamtwertung gefordert.

Nach sieben Disziplinen bahnt sich im Kampf um Gold ein echter Thriller an. Neugebauer übernahm mit 6500 Punkten wieder die Führung vor Tokio-Olympiasieger Damian Warner, der 72 Punkten auf dem Konto hat. Der Kanadier ist aber eigentlich stärker in den beiden letzten Disziplinen Speer und 1500 m, in denen der deutsche Hoffnungsträger seine Schwächen hat. Im Stabhochsprung muss er nun einen entsprechenden Vorsprung herausholen.

Europameister Johannes Erm aus Estland, die jungen Norweger Markus Rooth und Sander Skotheim, der WM-Dritte Lindon Victor (Granada) sowie Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico sind derzeit die weiteren Kandidaten für die Medaillen.

Neugebauer startet durchwachsen

Wie würde Neugebauer der Start in den zweiten Tag gelingen? Die bange Frage lag in der heißen Luft von Paris, als der 24-Jährige am Samstagmorgen (03.08.2024) an den Start zum Hürdensprint ging. Bei der WM im vergangenen Jahr hatte der deutsche Rekordhalter ebenfalls zur Halbzeit vorn gelegen, dann aber über die Hürden und im eigentlich starken Diskuswurf gepatzt und war am Ende auf Platz fünf zurückgefallen.

Auch diesmal blieb er etwas unter seinen Möglichkeiten. Der Weltjahresbeste nahm im Hexenkessel Stade de France einige Hürden mit, war aber immerhin deutlich besser als in Budapest (14,75). 14,51 Sekunden schlugen am Ende zu Buche, bei seinem deutschen Rekord (8961) im Juni in Austin/Texas hatte er 14,36 Sekunden auf die Bahn gezaubert.

Wenig Glanz beim Diskuswurf

Im anschließenden Diskuswurf, seiner Paradedisziplin, erzielte Neugebauer mit 53,33 m kein schlechtes, aber auch kein sehr gutes Ergebnis und ließ viele Punkte liegen. Seine Bestweite steht bei 58,70 m, bei seinem Rekord hatte er über vier Meter weiter geworfen.

Medaille für Kaul außer Reichweite

Der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul ist nach sieben Disziplinen mit 5741 Punkten 19. und tut sich weiter schwer. Über die Hürden kam er in 14,53 Sekunden ins Ziel, seine Bestzeit liegt bei 14,17 Sekunden. Der Diskus landete bei 40,92 m. Mit seinen Stärken im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m dürfte sich der Mainzer noch weiter nach vorne orientieren, eine Medaille ist aber längst außer Reichweite. Nachrücker Till Steinforth reiht sich auf Platz 14 ein.

Erste deutsche Olympia-Medaille seit 28 Jahren?

Die Silbermedaille von Frank Busemann 1996 in Atlanta vor 28 Jahren war das bis dato letzte olympische Edelmetall eines deutschen Zehnkämpfers. Nach Willi Holdorf 1964 und Christian Schenk 1988 könnte Neugebauer als dritter Deutscher Olympia-Gold gewinnen.