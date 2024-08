Zehnkampf in Paris Neugebauer nach drei Disziplinen an der Spitze Stand: 02.08.2024 13:33 Uhr

Goldfavorit Leo Neugebauer ist bei den Olympischen Spielen in Paris stark in den Zehnkampf gestartet und hat nach drei Disziplinen die Führung übernommen. Die zweite deutsche Medaillenhoffnung Niklas Kaul kam zum Auftakt des schlauchende Zwei-Tage-Spektakel nicht in Schwung.

Mit 2876 Punkten liegt Neugebauer nach dem Kugestoßen in der Gesamtwertung 78 Zähler vor Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. Mit 16,55 m kam er in der dritten Teildisziplin zwar nicht an an seine Bestleistung von 17,46 m heran, die er im Juni bei seinem deutschen Rekord von 8961 Punkten in Austin/Texas erzielt hatte, doch nur der Franzose Makenson Gletty (16,64) stieß weiter.

Jubel nach 7,98 m im Weitsprung

Zuvor hatte Neugebauer starke 7,98 m im Weitsprung geschafft und ballte jubelnd die Faust. Nur zwei Zentimeter blieb der 24-Jährige damit am Freitagmorgen (02.08.2024) unter seiner persönlichen Bestweite, übertraf die 7,86 m vom Rekord-Wettkampf in Texas mit der zweitbesten Weite im Feld aber deutlich.

Auch mit den 10,67 Sekunden über 100 m auf der lila Bahn des Stade de France konnte er zufrieden sein. Nur drei Hundertstel war er damit langsamer als in Austin, wo er lebt und zuletzt seinen College-Abschluss in Wirtschaft gemacht hat. Insgesamt ist er bislang im Vergleich nur etwas schlechter als bei seinem besten Zehnkampf.

Medaillenkandidat Kaul mit Mühe

Der ehemalige Weltmeister und Europameister Niklas Kaul kommt bisher nicht richtig in Schwung. Der Mainzer hatte im Kugelstoßen eine Weite über gut 15 m angepeilt, blieb mit 14,24 m aber fast einen Meter hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Auch über 100 m hatte sich der Mainzer mehr vorgenommen als die 11,34 Sekunden, mit denen er seine Saison-Bestleistung egalisierte - eine 11,20er-Zeit war das Ziel. Im Weitsprung hatte er sich 7,40 m gewünscht, 7,09 wurden es. Der EM-Vierte von Rom hat seine Stärken vor allem am zweiten Tag, der vorletzte Platz (2364 Punkte) im Feld der 22 Zehnkämpfer ist noch nicht bedenklich. Wohl aber die in der Summe bisher ernüchternden Ergebnisse.

Steinforth auf Rang zehn

Till Steinforth, der kurzfristig als Ersatz für den durch eine Covid-Infektion ausgebremsten Manuel Eitel nachgerückt war, ist mit 2658 Zählern zunächst sehr guter Zehnter.

In Neugebauers 100-m-Lauf wäre eigentlich auch Weltrekordler Kevin Mayer (9126 Punkte) dabei gewesen, der französische Nationalheld hatte aber am Vortag schweren Herzen wegen einer Oberschenkelverletzung passen müssen. Auch Weltmeister Pierce Lepage (Kanada) fehlt verletzungsbedingt.

Bob Beamon eröffnet Leichtathletik-Spektakel

Weitsprung-Legende Bob Beamon hatte kurz vor Beginn des Zehnkampfs mit den aus der französischen Theatertradition übernommenen drei Schlägen auf den Boden die Leichtathletik-Wettkämpfe im bereits am Vormittag sehr gut gefüllten Stade de France eröffnet.