Zehnkampf in Paris Neugebauer greift im Krimi nach Olympia-Gold Stand: 03.08.2024 15:54 Uhr

Topfavorit Leo Neugebauer hat bei den Olympischen Spielen in Paris auch im Stabhochsprung Punkte liegenlassen, aber weiter gute Chancen auf Gold. Im packenden Finale mit den letzten beiden Disziplinen wird es ganz eng. Sein ärgster Konkurrent Damian Warner leistete sich einen Salto nullo.

Im Stabhochsprung werden die Weichen gestellt. Leo Neugebauer hatte es schon vor Beginn des zweiten Wettkampftages geahnt. Nun sind die Karten vor den letzten beiden Disziplinen (ab 19.10 Uhr, im Livestream bei Sportschau.de) neu gemischt.

Der kanadische Tokio-Olympiasieger Warner, zuvor aussichtsreich auf Platz zwei, scheiterte in seiner Wackeldisziplin dreimal an seiner Anfangshöhe von 4,60 m und nahm sich selbst aus dem Medaillenrennen. Ebenso wie der norwegische Vize-Europameister Sander Skotheim, für den bereits bei 4,50 m der Salto Nullo kam.

Neugebauer verpasst mögliche Vorentscheidung

Neugebauer meisterte 5,00 m und brüllte seine Erleichterung mit einem "Ja, let's go!" Doch die 5,10 m, an denen der Weltjahresbeste hauchdünn scheiterte, hätten schon für eine Vorentscheidung gesorgt. Bei seinem deutschen Rekord im Juni in Austin/Texas hatte er 5,21 m verbucht. Seine Bestleistung steht bei 5,30 m.

So aber muss der 24-Jährige um das mögliche Gold zittern, denn der junge Norweger Markus Rooth wuchs über sich hinaus und steigerte seine Bestleistung mit dem Stab spektakulär um gleich 20 cm auf 5,30 m. Auch Lindon Victor (Grenada) kann Neugebauer noch gefährlich werden, der Schwächen hat im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m. In beiden Disziplinen wird er an seine Bestleistung herankommen müssen, um den Lauf von Rooth zu stoppen.

Neugebauer startet durchwachsen

Schon zum Start in den Tag war Neugebauer nicht an seine Bestleistungen herangekommen. Zum Auftakt nahm der Weltjahresbeste im Hexenkessel Stade de France einige Hürden mit, war aber immerhin deutlich besser als bei der WM in Budapest (14,75), wo es im vergangenen Jahr nach Führung zur Halbzeit am Ende Platz fünf wurde. In Paris schlugen 14,51 Sekunden zu Buche, bei seinem deutschen Rekord (8961) im Juni in Austin/Texas hatte er 14,36 Sekunden auf die Bahn gezaubert.

Wenig Glanz beim Diskuswurf

Im anschließenden Diskuswurf, seiner Paradedisziplin, erzielte Neugebauer mit 53,33 m kein schlechtes, aber auch kein sehr gutes Ergebnis und ließ viele Punkte liegen. Seine Bestweite steht bei 58,70 m, bei seinem Rekord hatte er über vier Meter weiter geworfen.

Erste deutsche Olympia-Medaille seit 28 Jahren?

Die Silbermedaille von Frank Busemann 1996 in Atlanta vor 28 Jahren war das bis dato letzte olympische Edelmetall eines deutschen Zehnkämpfers. Nach Willi Holdorf 1964 und Christian Schenk 1988 könnte Neugebauer als dritter Deutscher Olympia-Gold gewinnen.