Sportschießen bei Olympia Ulbrich und Murche scheitern in der Qualifikation Stand: 31.07.2024 12:30 Uhr

Für den Gewehrschützen Maximilian Ulbrich und die Trapschützin Kathrin Murche sind die Olympischen Spiele in Paris beendet. Beide überstanden am Mittwoch (31.07.2024) nicht die Qualifikation in ihren Wettbewerben.

Murche legte nach Platz 16 am ersten Qualifikationstag mit 70 von 75 möglichen Scheiben im vierten Durchgang eine perfekte Runde mit 25 Treffern hin und schob sich auf den neunten Platz nach vorne. Auf die Top 6, die es ins Finale einziehen, hatte die EM-Zweite (2024) und WM-Dritte (2023) zu diesem Zeitpunkt zwei Scheiben Rückstand. Murche schoss in der fünften Runde 24 Scheiben, da der Großteil der Kontrahentinnen auf den Positionen vor ihr ebenfalls 24 oder 25 Scheiben traf, konnte sie keine Plätze mehr gutmachen. Stattdessen rutschte sie mit einer Gesamtpunktzahl von 119 Scheiben noch auf den elften Rang ab.

Für das Stechen um einen der sechs Finalplätze, die am Nachmittag die Medaillen ausschießen, hätte sie 121 erreichen müssen. Am Ende wurde der Sächsin ihre erste Quali-Runde zum Verhängnis, in der sie nur 22 Scheiben traf. Damit warten die deutschen Trap-Schützinnen weiter auf die erste Olympia-Medaille seit der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 2000. Bei den Männer war kein Deutscher am Start, auch hier geht das ewige Warten auf ein Olympia-Podium weiter, das letzte liegt bereits Jahrzehnte zurück. Bei den vom Westen boykottierten Spielen in Moskau 1980 holte Jörg Damme Bronze.

Ulbrich scheidet in der Qualifikation aus

Auch das Finale im 50-Meter-Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr findet ohne deutsche Beteiligung statt. Maximilian Ulbrich schied als 17. in der Qualifikation mit 588 Punkten aus. Der Chinese Liu Yukun stellte mit 594 Punkten einen neuen olympischen Qualifikationsrekord auf, die Entscheidung um de Medaillen fällt am Donnerstag.

Für Ulbrich sind die Spiele damit nach seinem dritten Start beendet. Schon über die 10-Meter-Distanz verpasste der 23-Jährige von der SG Wilzhofen den Finaleinzug. Im Mixed-Teamwettbewerb belegte er mit Anna Janßen den undankbaren vierten Platz.