Schießen bei Olympia Trapschützin Murche muss noch zulegen Stand: 30.07.2024 14:42 Uhr

In der Qualifikation mit der Flinte bei den Olympischen Spielen in Paris haben die Frauen am Dienstag (30.07.2024) drei von fünf Runden abgeschlossen. Die deutsche Trapschützin Kathrin Murche liegt noch in Schlagdistanz.

Murche hat nach drei Durchgängen 70 Scheiben getroffen und liegt damit auf dem 16. Rang. Nach 22 Punkten zu Beginn legte die 24-Jährige aus Sachsen in der zweiten Runde eine perfekte Serie hin. Zum Abschluss des Tages traf die EM-Zweite und WM-Dritte 23 Scheiben. Lediglich die Spanierin Mar Molne Magrina hat alle Schüsse getroffen.

Beim Trap - dem Tontaubenschießen - müssen die Schützen und Schützinnen auf Wurfscheiben schießen, die in 15 Meter Entfernung von Maschinen in die Luft befördert werden. Für jede der Scheiben, die in unterschiedlichen Winkeln und Höhen von den Aktiven wegfliegen, gibt es zwei Schuss. Eine Runde besteht aus 25 Wurfscheiben pro Athlet und Athletin. In der Qualifikation müssen insgesamt fünf Runden absolviert werden.

Am Mittwoch geht es bei den Frauen am Morgen weiter, bevor am Nachmittag die Entscheidung um die Medaillen fällt. Diese werden bei den Männern bereits am Dienstagnachmittag vergeben. Ein deutscher Schütze ist dabei nicht am Start.

Team-Gold für Serbien mit der Pistole

Medaillen wurden am Dienstag im Nationalen Schießcenter in Châteauroux auch vergeben, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Die Mixed-Teams Christian Reitz und Josefin Eder sowie Robin Walter und Doreen Vennekamp hatten tags zuvor die Qualifikation im 10-Meter-Wettbewerb mit der Luftpistole nicht überstanden.

Die neuen Olympiasieger kommen aus Serbien. Zorana Arunovic und Damir Mikec behielten gegen Sevval Ilayda Tarhan und Yusuf Dikec aus der Türkei mit 16:14 die Oberhand. Die Entscheidung um die Goldmedaille fiel erst mit den letzten Schüssen. Die Türken kamen nur auf 19,3 Zähler, Serbien auf 20,1. Im Gefecht um Bronze setzte sich das indische Duo Manu Bhaker und Sarabjot Singh mit 16:10 gegen Wonho Lee und Ye Jin Oh aus Südkorea durch.