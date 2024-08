Reportage Turn-Mehrkampf in Paris Küken Kevric blendet Biles-Hype aus und beeindruckt Stand: 01.08.2024 22:51 Uhr

Helen Kevric ist mit ihren 16 Jahren das Küken des deutschen Teams bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Aufregung hat das Turntalent gut im Griff. Das zeigte sie in ihrem ersten olympischen Mehrkampf-Finale eindrucksvoll, das sie im Schatten von Superstar Simone Biles auf einem sensationellen achten Platz beendete.

Es war ein bisschen wie verhext in der Bercy Arena für Helen Kevric an diesem Abend. Egal, wo die deutsche Mehrkampf-Meisterin hinging, Simone Biles war schon da. Und mit der amerikanischen Turnlegende auch das Publikum.

Kevric und Biles waren zwar nicht in dieselben Gruppen eingeteilt, turnten an den ersten drei Geräten aber phasenweise parallel. Umso beeindruckender war es zu sehen, wie die im März erst 16 Jahre alt gewordene Turnerin vom MTV Stuttgart das frenetische Publikum ausblendete, das im Biles-Fieber fast Purzelbäume schlug.

Helen Kevric Eine Reporterin hat zu mir gesagt, dass ich jetzt die achtbeste Turnerin der Welt bin. Das hört sich schon ganz schön an, muss ich sagen.

"Ich hatte mir vorgenommen, erst anzufangen, wenn der Applaus fertig ist", sagte Kevric, die sich mental auf den Hype um Biles eingestellt hatte. "Am Anfang am Balken war sie direkt vor mir am Sprung, das war schon schwierig. Aber ich bin besser damit umgegangen", so Kevric, die auch in der Qualifikation zusammen mit den Amerikanerinnen in der Halle gestanden hatte.

Bloß nicht "so oft ins Publikum gucken"

Beim Star-Auflauf am vergangenen Dienstag (30.07.2024) war halb Hollywood in die Halle gekommen, um Biles und Co. zu sehen. Ein Selfie mit Rap-Star Snoop Dogg hatte sich auch Kevric zusammen mit Sarah Voss und Pauline Schäfer-Betz nicht entgehen lassen. Für das Finale hatte sich die Teenagerin aber eine Scheuklappen-Taktik überlegt.

Nicht nach Kendall Jenner geluschert

"Ich hatte mir vorgenommen, nicht so oft ins Publikum zu gucken, damit der Fokus mehr bei mir bleibt. Das ging ganz gut", sagte die 16-Jährige, die aber schon gerne mal geluschert hätte. "Ich hatte gehört, dass Kendall Jenner da ist. Deswegen war es auch gut, dass ich nicht ins Publikum geschaut habe, weil ich sie schon sehr beeindruckend finde."

Das jüngste Teammitglied der deutschen Mannschaft in Paris blieb vollkommen bei sich, zeigte keinerlei Nerven und zauberte mit 54,598 Punkten und Platz acht ein traumhaftes Olympia-Debüt auf die Matte.

Helen Kevric Ich sehe zwar gelassen aus, aber innerlich bin ich trotzdem nervös.

Olympiasiegerin Biles mit fabelhaften 59,131 Punkten, Rebeca Andrade aus Brasilien (57,932) mit Silber und Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA mit 56,465 Punkten auf dem Bronzerang waren weit weg. Aber Kevric ist ein Versprechen für die Zukunft, das hat sie in der Bercy Arena unter Beweis gestellt.

"Ich freue mich schon darauf, wenn wir nach den Spielen und dem Urlaub weiterarbeiten können", sagte sie. "Ich will meine Übungen auf jeden Fall noch höher und schwieriger machen."

Im Stufenbarren-Finale "wieder mein Bestes geben"

Die am Stufenbarren ist bereits auf Weltklasse-Niveau. Nicht von ungefähr steht sie auch hier im Olympia-Finale am Sonntag (04.08.2024, 15.40 Uhr im Livestream bei sportschau.de). Dann ohne Biles, die sie in der Qualifikation hinter sich gelassen hat.

"Für heute bin ich zufrieden. Am Sonntag werde ich wieder mein Bestes geben", sagte Kevric, die die nun sechsmalige Olympiasiegerin im Mehrkampf-Finale ganz zum Schluss dann doch irgendwie los wurde.

Als Biles mit der letzten Übung des Abends am Boden brillierte, war Kevric am Stufenbarren schon durch und schaute wie der Rest der Halle gebannt auf die einmal mehr überragende Vorstellung des Superstars. "Das war schon sehr beeindruckend", sagte die Deutsche, für die ihr erstes olympisches Finale nur vordergründig verhext war.