Olympia-Märchen geht weiter Kerber und Paris - Liebe auf den zweiten Blick 30.07.2024 16:11 Uhr

Der Traum vom ganz großen "Adieu" geht für Angelique Kerber weiter. Die Kielerin steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale, begeistert mit tollem Tennis und einer neuen Lockerheit. Das Wort "Medaille" nimmt die 36-Jährige aber lieber noch nicht in den Mund.

Von Matthias Heidrich, Paris

Die Rückhand cross von Leylah Fernandez landete im Aus, wie so einige zuvor. Angelique Kerber ballte die Fäuste, schrie ihre Freude heraus und blickte in ihre Box mit Familie, Trainer und Freunden. Olympia-Viertelfinale, wer hätte das gedacht?

Das Abschiedstour-Märchen der 36-Jährigen geht weiter. Die Hoffnung vom ganz großen Wurf, einer Medaille beim "Adieu", lebt - und das ausgerechnet in der Stadt der Liebe, mit der die Deutsche in ihrer Karriere nicht immer ein Herz und eine Seele war.

Angelique Kerber Ich kann mir nicht erklären, was hier passiert.

"Paris und ich gehen anscheinend doch noch im Frieden auseinander", sagte eine gelöste Kerber nach ihrem beeindruckenden Zweisatz-Sieg gegen die ehemalige US-Open-Finalistin aus Kanada. Zwei Mal stand sie in Roland Garros im Viertelfinale, aber auch neun Mal kam für die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin das Aus in der ersten Runde auf dem ungeliebten Sand.

"Fantastisches Match" von Kerber

Am Dienstag (30.07.2024) in ihrem Olympia-Achtelfinale auf dem lauschigen, etwas abseits gelegenen Court Simonne-Mathieu war es aber Liebe auf den ersten Blick zwischen Kerber und dem Sand.

Die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio 2016 lieferte ein "fantastisches Match" ab, wie Fernandez hinterher gerne zugab. Wie in ihren besten Zeiten buddelte die Defensivspezialistin zahlreiche Schläge ihrer Gegnerin aus und zeigte phasenweise perfektes Grundlinien-Tennis.

Die an Nummer 16 gesetzte Kanadierin hatte mit ihrem Aufschlag und ihren Nerven zu kämpfen. Sie produzierte weitaus mehr leichte Fehler als die Deutsche, die die Hitze von Paris mit weit über 30 Grad komplett ausblenden konnte.

"Auf geht's Angie, hol' es dir!"

Die deutschen Fans im gut gefüllten Court Simonne-Mathieu nahm sie sehr wohl war. "Die Fans sind unglaublich. Egal, wo ich spiele, sie sind da", sagte Kerber. "Auf geht's Angie, hol' es dir", schrie einer von ihnen nach dem 2:1-Break im zweiten Satz und das tat die 36-Jährige dann auch.

Jetzt wartet Zheng Qinwen

Etwas ungläubig steht die Linkshänderin nun vor einem Viertelfinalmatch gegen Zheng Qinwen (China/Nr. 6), die Emma Navarro (USA/Nr. 11) aus dem Turnier warf. "Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass das hier so laufen wird", sagte Kerber, die am Tag vor der Eröffnungsfeier ihr Karriereende mit Ablauf der Spiele angekündigt hatte: "Besser als jetzt gerade könnte ich es mir auch gar nicht vorstellen - egal, was jetzt noch kommt."

Angelique Kerber Um so etwas noch einmal zu genießen, bin ich zurückgekommen.

Eine Medaille? Das Wort nimmt sie lieber nicht in den Mund. "Ich versuche einfach, das Beste rauszuholen, aus jedem Match, jedem Satz, jedem Punkt. Um so etwas noch einmal zu genießen, bin ich zurückgekommen", sagte die frühere Weltranglistenerste, deren Comeback nach ihrer Babypause lange Zeit ernüchternd verlaufen war. Sie sei jetzt "entspannter, erleichterter" unterwegs, nachdem klar ist, dass Olympia der letzte Aufschlag nach 20 Jahren Profitennis sein wird.

Auch noch Doppel im Glutofen Paris

Auf den letzten Metern wird "Mama Kerber" aber noch mal einiges abverlangt. Nach dem dritten Einzelsieg steht für sie heute im Glutofen Roland Garros noch das Doppel an der Seite von Laura Siegemund gegen das britische Duo Katie Boulter/Heather Watson an. "Wie soll ich das denn machen?", fragte sie in die Reporterrunde und lachte.

Für sie, die in Paris gerade auf Tennis-Wolke sieben schwebt, scheint hier aber gerade nichts unmöglich. Paris und Kerber, es könnte Liebe auf den zweiten und letzten Blick werden.