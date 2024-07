Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 31.07.2024 10:58 Uhr

Handball-Profi Kai Häfner kündigt das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft an. Gewehrschütze Ulbrich scheitert in der Qualifikation.

Schießen: Gewehrschütze Ulbrich scheidet in der Qualifikation aus

Das Finale im 50-Meter-Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr findet ohne deutsche Beteiligung statt. Maximilian Ulbrich schied am Mittwoch (31.7.2024) als 17. in der Qualifikation mit 588 Punkten aus. Der Chinese Liu Yukun stellte dabei mit 594 Punkten einen neuen olympischen Qualifikationsrekord auf. Für Ulbrich sind die Spiele damit nach seinem dritten Start beendet. Über die 10-Meter-Distanz verpasste der 23-Jährige von der SG Wilzhofen ebenfalls den Finaleinzug. Im Mixed-Teamwettbewerb belegte er mit Anna Janßen den undankbaren vierten Platz.

Handball: Häfner beendet nach Olympia Karriere im Nationalteam

Handballer Kai Häfner beendet nach den Olympischen Spielen in Frankreich seine Karriere in der Nationalmannschaft. "Nach reiflicher Überlegung habe ich die Entscheidung getroffen, dass das mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein wird. Es waren über zehn wunderschöne Jahre mit vielen tollen Erfolgen und Momenten, die ich nie vergessen werde. Für diese Zeit bin ich unendlich dankbar", sagte der 35-Jährige der "Sport Bild". In der Bundesliga will der Rückraumspieler weiterhin für den TVB Stuttgart auflaufen.

Chef de Mission: Deutsches Olympia-Team auf Kurs

Der deutsche Chef de Mission, Olaf Tabor, sieht nach dem ersten Olympia-Viertel mit einer Reihe geplatzter Medaillenhoffnungen keinen Grund für eine Korrektur der Zielvorgabe. "Es gibt durchaus Licht und Schatten, aber mit der Prognose sind wir auf Kurs. Die Stimmung im Team ist nach wie vor erstklassig", sagte Tabor. Vor den Spielen hatte die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbunds einen Platz unter den zehn besten Nationen im Medaillenspiegel als Ziel ausgegeben.