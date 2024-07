Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter vom Dienstag, 31. Juli Stand: 31.07.2024 00:01 Uhr

Das Park-Finale im BMX-Freestyle findet ohne Kim Lea Müller statt. Nyara Sabally setzt im Training der deutschen Basketballerinnen aus. Für eine brasilianische Schwimmerin bedeutet ein Besuch am Eiffelturm das Ende der Olympischen Spiele.

BMX-Freestyle: Kim Lea Müller verpasst Park-Finale

Deutschlands Hoffnungsträgerin Kim Lea Müller muss beim olympischen Park-Finale im BMX-Freestyle zusehen. Die Remscheiderin erzielte in der Mittagshitze an der Place de la Concorde in zwei Läufen durchschnittlich 77,95 Punkte - das reichte nicht, um eines der neun Tickets für die Entscheidung am Mittwoch zu lösen. Die 22-Jährige vertrat als einzige Starterin die deutschen Farben in der Park-Disziplin. Bei den Männern hat sich kein deutscher Radfahrer qualifiziert.

Zehnkämpfer Eitel fällt mit Corona-Infektion aus

Zehnkämpfer Manuel Eitel muss wegen einer Corona-Infektion seine Teilnahme an den Olympischen Spielen absagen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, rückt Till Steinforth vom SV Halle ins deutsche Olympia-Team nach. Gemeinsam mit ihm gehen der Weltjahresbeste Leo Neugebauer und Ex-Weltmeister Niklas Kaul für Deutschland an den Start.

Basketball: Nyara Sabally setzt wegen Gehirnerschütterung aus

Nyara Sabally hat am Tag nach dem Auftaktsieg gegen Belgien nicht mit den deutschen Basketballerinnen trainiert. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty hatte sich am Montag (29.07.2024) beim 83:69 gegen den Europameister eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und gestützt von Betreuern das Parkett verlassen müssen. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern muss nun ein bei Kopfverletzungen vorgeschriebenes Verfahren durchlaufen. Danach soll entschieden werden, ob sie am Donnerstag (11 Uhr) im richtungsweisenden Spiel gegen Japan wieder zur Verfügung steht.

Badminton: Zwei Niederlagen für deutsche Spieler

Badmintonspielerin Yvonne Li ist auch bei ihren zweiten Olympischen Spielen ohne Sieg in der Vorrunde ausgeschieden. Die 26-Jährige gewann in ihrer zweiten Partie in Paris gegen die Dänin Mia Blichfeldt einen Satz, verlor letztlich aber mit 1:2. Fabian Roth kassierte beim 0:2 gegen Le Duc Phat (Vietnam) ebenfalls die zweite Vorrunden-Niederlage.

Schießen: Serbien gewinnt Team-Titel mit der Luftpistole

Die neuen Olympiasieger im 10-Meter-Wettbewerb mit der Luftpistole kommen aus Serbien. Zorana Arunovic und Damir Mikec behielten gegen Sevval Ilayda Tarhan und Yusuf Dikec aus der Türkei mit 16:14 die Oberhand. Die Entscheidung um die Goldmedaille fiel erst mit den letzten Schüssen. Die Türken kamen nur auf 19,3 Zähler, Serbien auf 20,1. Im Duell um Bronze setzte sich das indische Duo Manu Bhaker und Sarabjot Singh mit 16:10 gegen Wonho Lee und Ye Jin Oh aus Südkorea durch. Die deutschen Teams waren in der Qualifikation gescheitert.

Besuch am Eiffelturm: Aus für brasilianische Schwimmerin

Ein nicht genehmigter Besuch am Eiffelturm hat für zwei brasilianische Athleten Konsequenzen. Schwimmerin Ana Viera wurde aus der Olympia-Delegation ihres Landes ausgeschlossen und muss nach Hause zurückkehren, wie das Brasilianische Olympische Komitee mitteilte. Schwimmer Gabriel Santos wurde verwarnt. Beide hatten das olympische Dorf ohne Genehmigung verlassen. Viera habe "respektlos und aggressiv" auf die Entscheidung reagiert und diese angefochten, hieß es in der Mitteilung. Daher wurde sie komplett aus der Olympia-Mannschaft ausgeschlossen, während Santos mit einer Verwarnung davonkam.

Surfen auf Tahiti: Unwetter stoppt Wettkämpfe

Erst mussten die Wettkämpfe inmitten der 3. Runde gestoppt werden - dann folgte die Absage: Am Dienstag (30.07.2024) pausiert das olympische Surfen auf Tahiti. Der Grund ist ein Unwetter über dem Pazifik-Paradies.