Fakten zum deutschen Olympia-Team Die "ewige" Werth, "Routinier" Stoephasius und so viele Teams wie noch nie Stand: 20.07.2024 11:33 Uhr

Wer sind die Erfolgreichsten, wer die Erfahrensten, wer die Jüngsten? Wer nimmt mit 17 Jahren schon an den zweiten Spielen teil? Hier gibt's Daten, Fakten und Besonderheiten zum deutschen Team für Paris.

Wie viele Athletinnen und Athleten starten für Deutschland?

Insgesamt werden 427 Athletinnen und Athleten für das deutsche Olympia-Team in Paris an den Start gehen, 211 Frauen und 216 Männer. Das ist das größte deutsche Team seit 2008, das 434 Köpfe zählte. Die deutsche Rekordbeteiligung bei Sommerspielen stammt aus 1996: In Atlanta starteten 465 Athletinnen und Athleten für Deutschland.

Mehr Newcomer oder mehr Erfahrene?

Die Newcomer im deutschen Olympiateam überwiegen. 255 Teammitglieder fiebern ihren ersten Olympischen Spielen entgegen. Ihnen gegenüber stehen 172 Olympioniken mit schon mindestens einer Teilnahme. Vertreten im Team D ist schon 91 Mal olympisches Edelmetall. 33 goldene, 24 silberne und 34 bronzene Medaillen können die aktuellen deutschen Starterinnen und Starter schon vorweisen.

Welche Sportarten stellen die meisten Teilnehmer?

In 40 Sportarten gehen Deutsche in Paris an den Start, erwartungsgemäß am meisten in der Leichtathletik (79). Darauf folgen die Mannschaftssportarten Hockey (32), Handball (28) und Basketball (24). Im BMX Freestyle, Taekwondo und Trampolinturnen dagegen bringt es Team D nur auf je einen Teilnehmenden.

Wer sind die Erfolgreichsten im deutschen Team?

Dressurreiterin Isabell Werth führt die Top 5 der Erfolgreichsten im aktuellen deutschen Team einsam an. Die Rheinbergerin heimste bislang sieben Gold- und fünf Silbermedaillen ein. Mit einer weiteren Goldmedaille würde sie Birgit Fischer als erfolgreichste deutsche Olympionikin ablösen.

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung bringt es auf drei Olympiasiege und eine Silbermedaille, Kanute Sebastian Brendel ebenfalls auf drei Olympiasiege und eine Bronzemedaille. Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov nahm bislang zwei Silber- und vier Bronzemedaillen mit nach Hause, sein Mannschaftskollege Timo Boll zwei silberne und zwei bronzene.

Wer hat die meisten Olympiateilnahmen?

An den kanadischen Springreiter Ian Millar, mit zehn Teilnahmen Rekord-Teilnehmer, reicht im aktuellen deutschen Team niemand heran. Doch Isabell Werth und Timo Boll stehen vor ihren siebten Spielen und haben sich damit das Adjektiv "ewige" sicher verdient. Reiter Roger Kluge, Beachvolleyballerin Laura Ludwig, Dimitrij Ovtcharov und Sportschütze Christian Reitz treten zum fünften Mal bei Olympia an.

Wer sind die Ältesten/Jüngsten im Team?

38 Jahre und acht Monate liegen zwischen der jüngsten und ältesten Teilnehmerin im Team D. Gerätturnerin Helen Kevric wird beim Olympiastart 16 Jahre, 4 Monate und 5 Tage zählen, Isabell Werth 55 Jahre, 0 Monate und 5 Tage. Als Kevric geboren wurde, stand Werth gerade vor ihrer vierten Olympia-Teilnahme und hatte bereits vier mal Gold und zwei mal Silber bei Olympischen Spielen gewonnen.

Welche Besonderheiten gibt es im deutschen Team?

- In Paris wird Deutschland in so vielen Mannschaftssportarten antreten wie noch nie: Insgesamt neun Teams haben sich qualifiziert: Basketball 3x3 (Damen), Basketball Halle (Damen & Herren), Fußball (Damen), Handball (Damen & Herren), Hockey (Damen & Herren), Volleyball (Herren).

- Im deutschen Team befinden sich drei, die schon einmal bei Olympia die deutsche Fahne getragen haben: Timo Boll (Eröffnungsfeier 2016), Sebastian Brendel (Abschlussfeier 2016), Laura Ludwig (Eröffnungsfeier 2021).

- Mit nur 17 Jahren nimmt Skateboarderin Lilly Stoephasius als zweitjüngste Athletin im Team D nach Tokio 2021 bereits an ihren zweiten Olympischen Spielen teil

- Alexandra Burghardt bestreitet innerhalb von nur drei Jahren ihre dritten Olympischen Spiele: Tokio 2021 / Leichtathletik, Peking 2022 / Bobsport, Paris 2024 / Leichtathletik.