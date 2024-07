Rudern bei Olympia 2024 Deutscher Zweier verpasst Finale - Doppelvierer mit Medaillenchance Stand: 31.07.2024 11:09 Uhr

Die Ruderer im deutschen Zweier ohne Steuermann haben am Mittwoch (31.07.2024) das olympische Finale verpasst. In den Endläufen am Mittag rechnen sich die Dopppelvierer Topplatzierungen aus.

Zum Start des fünften Tags der olympischen Ruderwettbewerbe im Stade nautique de Vaires-sur-Marne konnten am Vormittag Julius Christ (Leverkusen) und Sönke Kruse (Münster) im Zweier ohne Steuermann nicht überzeugen. Das deutsche Duo ruderte im Halbfinale im Feld der sechs Boote von Beginn an der starken Konkurrenz hinterher. Im Ziel betrug der Rückstand auf Rang drei, der für den Finaleinzug gereicht hätte, etwa 15 Sekunden. Christ/Kruse belegten in 6:47,13 Minuten nur auf dem letzten Platz. Damit beenden sie ihren Olympia-Teilnahme in diesem Wettbewerb am Freitag (02.08.2024, 11.40 Uhr) im B-Finale.

Doppelvierer der Männer will "Rennen seines Lebens" fahren

Um 12.26 Uhr (im Ersten und im Livestream) soll das Startsignal für das Finale im Doppelvierer der Männer ertönen. Nach einem guten Auftritt im Hoffnungslauf und dem damit verbundenen Sprung in den Endlauf soll nun dort nach Möglichkeit eine Topplatzierung her. "Wir sind Underdogs im Finale, wir können befreit aufrudern", sagte Max Appel nach dem Sieg im Hoffnungslauf. Und Moritz Wolff ergänzte selbstbewusst: "Warum sollen wir nicht das Rennen unseres Lebens fahren?" Zur Besetzung im Boot, das auf Außenbahn sechs ins Rennen gehen wird, gehören neben Appel und Wolff noch Anton Finger und Tim-Ole Naske.

Vorbild ist der Doppelvierer von Rio 2016

Bei der letzten WM hatte der deutsche Doppelvierer Rang sechs belegt, in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele war dann Schlagmann Wolff lange ausgefallen. Er bestreitet im Finale erst sein viertes Rennen in dieser Saison.

Als Vorbild dient dem deutschen Quartett der Doppelvierer der Männer von 2016: In Rio hatte er ebenfalls den Hoffnungslauf gewonnen - und dann im Finale Gold geholt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte das deutsche Boot das Finale verpasst.

In Paris sind aber die Niederlande die Gold-Anwärter. Sie sind Weltmeister und gewannen die Regatta in Luzern in diesem Jahr. Für die weiteren Medaillen sind auch Polen, Italien und Großbritannien heiße Kandidaten. Die Ausgangsposition ist also mehr als spannend - und Trainer Dirk Brockmann freut sich einfach auf ein "geiles A-Finale".

Deutsche Frauen mit Medaillenchancen

Um 12.38 Uhr gibt es dann Hoffnung auf eine Medaille für den deutschen Frauen-Doppelvierer. Trainer Marcin Witkowski hofft, dass Schlagfrau Pia Greiten und der Rest der Besatzung ihre physische Stärke zeigen können und auch im Kopf fokussiert bleiben: "Alles andere haben wir im Training gemacht."

"Uns geht es gut, wir freuen uns auf das Finale. Wir konnten im Dorf gut abschalten und an der Strecke konzentriert trainieren. Wir fühlen uns bereit für die Aufgabe", sagte am Dienstag Tabea Schendekehl stellvertretend fürs ganze Boot, in dem auch noch Maren Völz und Leonie Menzel dem Ziel entgegen rudern werden. Vor drei Jahren war der deutsche Doppelvierer in komplett anderer Besetzung im Olympia-Endlauf auf Rang fünf ins Ziel gekommen.

Großbritannien und Niederlande favorisiert

Als Gold-Favorit gelten die Britinnen - sie gehen als Welt- und Europameister an den Start und gewannen auch die Regatta in Luzern in diesem Jahr. Auch mit den Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden ist zu rechnen. Dennoch: Das deutsche Boot glaubt an seine Chance.