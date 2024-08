Olympische Spiele Deutsche 3x3- Basketballerinnen gewinnen einfach weiter Stand: 02.08.2024 09:26 Uhr

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen bleiben bei den Olympischen Spielen in Paris auf Erfolgskurs. Im fünften Spiel gab es den vierten Sieg, am Freitagmorgen (2.8.2024) gab es einen 18:15-Erfolg gegen China. Damit ist die direkte Halbfinal-Qualifikation weiter in Reichweite. Am späten Abend muss die DBB-Auswahl ein zweites Mal ran.

Die deutschen Frauen starten hochkonzentriert gegen den Weltranglisten-Ersten aus dem Reich der Mitte. Schnell lagen sie mit 3:0 in Führung. Die körperlich überlegenen - weil im Schnitt deutlich größeren - Chinesinnen glichen aber schnell aus und kamen immer wieder über das gleiche Schema zu Punkten. Unter dem Korb wurde die 1,95 Meter große Zhang Zhiting angespielt, die ihre Größenvorteile ausspielte und per Korbleger zum leichten Punkt kam.

Während China die ersten neun Versuche innerhalb der Zone versenkte, lag die Quote von Deutschland bei 54 Prozent. Die deutsche Auswahl hatte deutlich mehr Probleme einfach Abschlüsse zu kreieren, erarbeitete sich aber dank guter Präsenz unter dem Brett immer wieder zweite Chancen.

Doch die Partie blieb bis zum 13:13 ausgeglichen. Dann konnte sich die DBB-Auswahl mit vier Punkten am Stück vorentscheidend absetzen. Noch aber waren 68 Sekunden zu spielen. Deutschland agierte mit gutem Uhrmanagement und nutzte die zwölf Sekunden im Angriff meistens bis zum Schluss aus. Somit entzauberten Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greinacher und Svenja Brunckhorst auf die Führenden des Weltrankings.

Nächstes Spiel am Freitagabend

Das 3x3-Turnier in Paris bleibt damit bisher eine echte Erfolgsgeschichte für die Frauen vom Deutschen Basketball-Bund (DBB). Bisher gab es schon Siege gegen die USA, Kanada und Aserbaidschan, nur gegen Australien setzte es eine Niederlage.

Auch am Freitag wird doppelt gespielt. Um 21:30 Uhr steht das Duell mit Gastgeber Frankreich auf dem Programm. Den Abschluss der Gruppenphase steht am Samstag (18 Uhr) gegen Spanien an. Die Erst- und Zweitplatzierten schaffen den direkten Einzug in das Halbfinale, die Teams auf den Rängen drei bis sechs spielen die weiteren zwei Teilnehmer aus.