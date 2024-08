Olympia in Paris 3x3- Basketballerinnen entzaubern Kanada Stand: 01.08.2024 10:17 Uhr

Nächster Erfolg für die deutschen 3x3-Basketballerinnen. Im Spiel gegen Kanada holten sie am Donnerstag (1.8.2024) mit einem 19:15 den zweiten Sieg im dritten Spiel. Am Abend müssen sie ein weiteres Mal ran.

Das deutsche Trio fand sehr gut ins Spiel und gab den hoch gehadelten kanadischen Frauen keinen Platz für freie Würfe. Sonja Greinacher dagegen hatte früh ein gutes Händchen und sorgte im Alleingang für die ersten fünf Zähler. Einen erfolgreicher Drive zum Korb von Elisa Mevius später - und es stand nach nicht einem zwei Minuten 6:0. Paige Crozon erzielte schließlich die ersten Zähler der Nordamerikanerinnen.

Deutschland verlor nun ein wenig seine Linie, war defensiv nicht mehr so stark und so fand Kanada zurück ins Spiel. Innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten wurde aus einem 1:7 ein 7:7. Knappe 50 Sekunden später lagen die Nordamerikanerinnen sogar erstmals in Führung 10:9). Die deutsche Auswahl nahm eine Auszeit und schaffte es damit, den Lauf des Gegners zu brechen. Ein 8:1-Lauf sorgte zwei Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung.

Greinacher und Co. setzten sich schließlich vor allem dank der höheren Effizienz bei den Würfen durch. Trotz sieben Wurfversuchen weniger aus dem Feld stand am Ende ein verdienten und nur kurz gefährdeter 19:15-Erfolg.

Es geht Schlag auf Schlag weiter

Für die deutschen Frauen geht es heute noch einmal auf den Court in der Anlage "La Concorde". Ab 18:30 Uhr wartet Aserbaidschan auf die DBB-Auswahl. Während der Vorrunde des olympischen Turniers spielen alle acht Teams je einmal gegeneinander. Platz eins und zwei gehen direkt ins Halbfinale, während die Plätze drei bis sechs in Play-Ins die zwei weiteren Teilnehmer an der Vorschlussrunde ermitteln.

Deutschland war mit einem Comeback-Sieg gegen die amtierenden Olympiasiegerinnen aus den USA ins Turnier gestartet. Im zweiten Spiel gab es eine knappe 19:21-Niederlage gegen Australien.