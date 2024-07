Turn-Qualifikation Dauser wahrt Medaillenchance am Barren, Teamfinale steht auf der Kippe Stand: 27.07.2024 13:50 Uhr

Dank einer fehlerfreien Qualifikation dürfte Lukas Dauser seinen Platz im Barren-Finale sicher haben. Auch Nils Dunkel hofft auf zwei Einzelfinals. Schlechter sieht es für die deutsche Mannschafts aus.

Erst ballte Lukas Dauser die Fäuste, dann schrie er seine Freude und Erleichterung hinaus: Der Arm hält, seine Medaillenchance bei den Olympischen Spielen in Paris ist intakt.

Bei der Qualifikation am Samstag in der Bercy Arena legte der 31-Jährige eine fehlerfreie Übung am Barren hin. Zwar folgen im Laufe des Tages noch zwei weitere Qualifikationsgruppen mit reichlich internationaler Konkurrenz, der Platz im Barren-Einzel-Finale dürfte ihm mit 15,166 Punkten aber nicht mehr zu nehmen sein. "Der Druck war schon groß, den habe ich mir selbst gemacht in den letzten Tagen", sagte Dauser nach dem Quali-Wettkampf. "Im Endeffekt ist es für mich trotzdem ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin."

Dauser: Medaillen-Hoffnung im deutschen Turn-Team

Dauser (Unterhaching) gilt in Paris als Medaillen-Hoffnung des Deutschen Turner-Bundes (DTB), allerdings hatte er sich vor einigen Wochen am rechten Oberarmmuskel verletzt, weshalb eine Olympia-Teilnahme des Barren-Weltmeisters von 2023 zunächst fraglich gewesen war.

Begeistert von Dausers Auftritt zeigte sich DTB-Cheftrainer Valeri Belenki: "Als der Lukas von Gerät kam, hatte nicht nur ich Tränen in den Augen. Das war eine Wahnsinnsleistung, vor der ich den allerhöchsten Respekt habe."

In Paris turnte Dauser am Samstag mit bandagiertem Oberarm. Außer am Barren tritt er bei den Spielen wegen seiner Verletzung lediglich am Boden an.

Dunkel hofft auf zwei Einzelfinals

Neben Dauser hat auch Nils Dunkel (Halle) noch Chancen auf die Teilnahme an einem oder gar zwei Einzel-Finals. In der Mehrkampf-Wertung liegt der 27-Jährige nach der ersten Qualifikationsgruppe auf Rang acht, die besten 24 Turner schaffen es in die Entscheidung. Zudem wahrte Dunkel eine kleine Chance auf das Finale am Pauschenpferd, wo er derzeit Rang drei belegt.

Mannschaftsfinale steht auf der Kippe

Eng wird es für das deutsche Team, zu dem auch Timo Eder (Ludwigsburg), Pascal Brendel (Wetzlar) und Andreas Toba (Hannover) zählen, im Kampf um das Mannschaftsfinale. Derzeit liegen die DTB-Turner um Cheftrainer Valeri Belenki nur auf Rang vier, die besten acht Teams ziehen ins Finale ein. Die beiden noch ausstehenden Qualifikationsgruppen starten am Samstag um 15.30 Uhr und um 20.00 Uhr.