Highlights Das waren die Olympia-Höhepunkte am Freitag, 2. August Stand: 03.08.2024 00:00 Uhr

Was war am Freitag, 2. August, wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

9 Uhr - 3x3-Basketball: Deutschland - China (F)

Der deutsche Gegner China schaffte es bei der letzten WM immerhin bis ins Spiel um Platz drei, das gegen Australien verloren ging.

9 Uhr - Volleyball: Deutschland - Argentinien (M)

Die deutschen Volleyballer müssen wie schon im ersten Gruppenspiel früh hellwach sein. Gelingt gegen Südamerika-Meister Argentinien der Einzug ins Viertelfinale?

Ab 10.05 Uhr - Leichtathletik, Zehnkampf

Die Zehnkämpfer treten auf den Plan - und alle Augen sind auf Leo Neugebauer gerichtet, der bei seinem deutschen Rekord Anfang Juni die 9.000-Punkte-Marke nur knapp verfehlte und als Nummer eins nach Paris gereist ist. Nach dem 100-m-Sprint stehen an Tag eins noch Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-m-Lauf auf dem Programm.

10 Uhr - Hockey: Deutschland - China (F)

Im Stade Yves-du-Manoir in Colombes steht für die Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg das vorletzte Gruppenspiel gegen China an. Bei der Pro League in London im Juni gewannen die deutschen Spielerinnen den Vergleich mit 3:2.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 3 m (M)

In Tokio holten Patrick Hausding und Lars Rüdiger Bronze. In Paris haben die deutschen Wasserspringer keinen Startplatz für diesen Wettbewerb. Hoch favorisiert sind einmal mehr die chinesischen Athleten.

Ab 12 Uhr - Tennis, Einzel

Im Stade Roland Garros werden die Finalisten gesucht und die ersten Tennis-Medaillen vergeben. Im Spiel um Bronze treffen bei den Damen Iga Swiatek und Anna Karolina Schmiedlova aufeinander (ab ca 15 Uhr). Bei den Herren kämpfen Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime ab 13.30 Uhr um den Finaleinzug. Ab 19 Uhr treffen Novak Djokovic und Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti in der Vorschlussrunde aufeinander.

12.13 Uhr - 49er-Skiffsegler, Frauen

Wenn das Wetter im Mittelmeer vor Marseille mitspielt, werden die ersten Paris-Olympiasieger im Segeln gekürt. Die Medaillenrennen der 49er-Skiffsegler stehen an. Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger haben die Qualifikation nicht geschafft. Bei den Frauen haben Marla Bergmann/Hanna Wille noch eine kleine Medaillenchance.

14 Uhr - Reiten, Springen, Team

Die deutsche Equipe hat sehr gute Chancen auf eine Medaille. In der Qualifikation blieben Christian Kukuk mit Checker, Philipp Weishaupt mit Zineday und Richard Vogel mit United Touch als einziges Team fehlerfrei. Die Entscheidung beginnt allerdings wieder bei null.

Ab 15 Uhr - Fußball, Viertelfinals (M)

Schlag auf Schlag geht es im Fußballturnier der Männer: Im Zwei-Stunden-Abstand werden die Viertelfinals abgespult. Los geht's mit Marokko - USA (15 Uhr), gefolgt von Japan - Spanien (17 Uhr), Ägypten - Paraguay (19 Uhr) und Frankreich - Argentinien (21 Uhr).

16 Uhr - Handball: Deutschland - Spanien (M)

Déjà-vu für die deutschen Handballer im vorletzten Gruppenspiel: Gegen Spanien verlor das DHB-Team in Tokio in der Vorrunde. Die Spanier holten vor drei Jahren Olympia-Bronze, Deutschland scheiterte im Viertelfinale an Ägypten.

Ab 16.24 Uhr - Bogenschießen, Mixed

Im Bogenschießen geht es um die Medaillen im Mixed. Die Michelle Kroppen und Florian Unruh könnten bei der Entscheidung auf der Esplanade des Invalides ein Wörtchen mitreden. Unruh hatte mit Michelle Kroppen bei der WM im vergangenen Jahr Silber geholt.

20.15 Uhr: Hockey: Großbritannien - Deutschland (M)

Die Weltmeister schließen die Vorrunde in Colombes mit dem Spiel gegen Großbritannien ab. In Tokio schieden die Briten im Viertelfinale aus. Schaffen es beide Teams erneut in die Runde der besten Acht?

21 Uhr: Basketball: Frankreich - Deutschland (M)

Im letzten Gruppenspiel in Lille trifft das Weltmeister-Team von Gordon Herbert auf Frankreich - ein Highlight für das Heimpublikum zu später Stunde.

21.20 Uhr, Leichtathletik, 10.000 m (M)

Höhepunkt des ersten Leichtathletik-Abends im Stade de France ist das Langstreckenrennen der Männer - eine Domäne der afrikanischen Läufer. In Tokio ging der Olympiasieg an den Äthiopier Selemon Barega.

21.30 Uhr - 3x3-Basketball: Deutschland - Frankreich (F)

Das dürfte ein etwas größer dimensioniertes Straßenfest auf der Place de la Concorde werden: Die deutschen Spielerinnen müssen zum Ausklang des Wettkampftages gegen Gastgeber Frankreich antreten.