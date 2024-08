Highlights Das sind heute die Olympia-Höhepunkte Stand: 08.08.2024 00:01 Uhr

Was wird heute, am Donnerstag, 8. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

7.30 Uhr - Schwimmen, Freiwasser (F)

In Tokio hat Leonie Beck als Fünfte eine Medaille verpasst - nach zehn Kilometern in der Seine will die Doppel-Europameisterin dieses Mal einen Platz auf dem Podium ergattert haben.

12.54 Uhr - Sportklettern, Speed (M)

Auf der Anlage Le Bourget machen die Männer Tempo: Es geht um die ersten olympischen Medaillen im Speedklettern.

Ab 13.30 Uhr - Kanurennsport, 3 Finals (F+M)

Lange mussten sich die Rennkanuten gedulden - nun werden im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne auch die ersten Medaillen im Flachwasser vergeben. Nach dem Canadier-Zweier der Männer über 500 m (13.30 Uhr) sind die Vierer-Kajaks bei Frauen (13.40 Uhr) und Männern (13.50 Uhr) dran. In Tokio hatte der deutsche Männer-Vierer Gold gewonnen.

15 Uhr - Wasserspringen, 3-m-Brett (M)

Europameister Moritz Wesemann steht bei seinen ersten Olympischen Spielen im Finale vom Drei-Meter-Brett. Im Halbfinale belegte er den achten Platz. Als Favoriten gehen die Chinesen Zongyuan Wang und Siyi Xie in die Medaillenentscheidung.

Ab 15.40 Uhr - Segeln, Kitesurfen (F+M)

Vor Marseille fallen die Entscheidungen im Kitesurfen, das zum ersten Mal olympisch ist. Für Deutschland sind Leonie Meyer und Jannis Maus am Start.

Ab 16 Uhr - Volleyball, Halbfinals (F)

Wer schafft es bei den Volleyballerinnen ins Finale? Die Spiele der Vorschlussrunde beginnen um 16 Uhr, wenn Brasilien auf die USA trifft. Der zweite Final-Teilnehmer wird dann um 20 Uhr zwischen der Türkei und Italien ausgespielt.

Ab 16.30 Uhr - Handball, Halbfinals (F)

In Lille entscheidet sich, wer im Handball der Frauen um Gold spielen wird - die Halbfinals beginnen um 16.30 Uhr und um 21.30 Uhr. Zunächst trifft Schweden auf Frankreich, dann messen sich im Skandinavien-Duell Norwegen und Dänemark.

17 Uhr - Fußball, Spiel um Platz drei (M)

In Nantes stehen sich Ägypten und Marokko im Spiel um Bronze gegenüber.

Ab 17 Uhr - Beachvolleyball, Halbfinals (F+M) mit Ehlers/Wickler

Am Fuße des Eiffelturms werden bei Frauen und Männern bis in den späten Abend die Endspiel-Teilnehmer ermittelt. Mittendrin ist das deutsche Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler, das nach dem Erfolg gegen Stefan Boermans/Yorick de Groot einer Medaille bereits ganz nah ist. Gegner im Semifinale (18 Uhr) sind die Tokio-Olympiasieger Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum (Norwegen).

Ab 17.30 Uhr - Basketball, Halbfinale, Frankreich - Deutschland (M)

In Paris-Bercy geht das Basketball-Turnier der Männer auf die Zielgerade und Deutschland ist - nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Griechenland - dabei. Der Gegner im Halbfinale ist um 17:30 Uhr Gastgeber Frankreich. Um 21 Uhr ermitteln der große Goldfavorit USA und Serbien den zweiten Endspiel-Teilnehmer.

19 Uhr - Hockey, Finale, Deutschland - Niederlande (M)

Entscheidung im Hockey: Um 19 Uhr spielen die deutschen Hockey-Männer gegen die Niederlande im Finale um Gold. Deutschland will erstmals seit zwölf Jahren wieder Olympiasieger werden. Auch 2012 hatte das Finale in London Deutschland gegen Niederlande geheißen. Das DHB-Team gewann mit 2:1. Schon ab 14 Uhr trifft Indien im Duell um Bronze auf Spanien.

Ab 19.11 Uhr - Bahnradsport, 2 Finals (F+M)

Im Velodrom werden die neuen Olympiasieger im Keirin der Frauen (19.11 Uhr) und im Omnium der Männer gekürt. Im Keirin hat das deutsche Team in Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich gleich zwei Eisen im Feuer. Im Mehrkampf Omnium fällt die Entscheidung im abschließenden Punktefahren (19.27 Uhr).

19.39 Uhr - Ringen (F), Wendl kämpft um Bronze

In der Freistilklasse bis 53 kg geht es für Annika Wendle um eine Medaille.

20 Uhr - Tischtennis, Halbfinale, Deutschland - Japan (F)

Die deutschen Tischtennis-Frauen mit der starken 18 Jahre alten Olympia-Debütantin Annett Kaufmann spielen im olympischen Halbfinale um eine Medaille. Gegner in der Runde der letzten Vier ist um 20 Uhr Japan.

Ab 20 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals (F+M)

Dieser Tag könnte ein erfolgreicher für die deutschen Leichtathleten werden. Im Stade de France will Malaika Mihambo im Weitsprung (20 Uhr) ihren Titel von Tokio verteidigen. Bei der Europameisterschaft in Rom hatte sie mit dem zweitweitesten Satz ihrer Karriere (7,22 m) Gold geholt.

Im Speerwurf-Finale (20.25 Uhr) sind die starken Männer um Vize-Europameister Julian Weber gefragt, der in Tokio Vierter wurde. Außerdem auf dem Programm: die Finals über 200 m der Männer (20.30 Uhr), 400 m Hürden der Frauen (21.25 Uhr) und der Hürdensprint der Männer (21.45 Uhr).

Die Siebenkämpferinnen schließen ihren ersten Wettkampftag mit den 200 Metern ab (20.55 Uhr).