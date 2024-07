Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Montag, 29. Juli Stand: 24.07.2024 15:52 Uhr

Was wird am Montag, 29. Juli wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

9 Uhr - Handball: Deutschland - Japan (M)

Zu früher Stunde geht es für die deutschen Handballer in der Arena Paris Sud ins letzte Vorrunden-Gruppenspiel gegen Außenseiter Japan.

Ab 9.30 Uhr - Schießen, Luftgewehr (F+M)

Zwei Tage nach ihrem Auftaktwettbewerb im Mixed sind die Luftgewehrschützen wieder am Start. Bei den Frauen ruhen die deutschen Hoffnungen auf Europameisterin Anna Janßen und Lisa Müller, bei den Männern (ab 12 Uhr) auf Maximilian Ulbrich.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 10 m (M)

Bei den Wasserspringern geht es im Duett hoch hinaus: Die Männer springen um Synchron-Gold vom Turm. Sind die Deutschen Timo Barthel und Jaden Eikermann im Finale dabei? In Tokio hatten sich die Briten Tom Daley und Matty Lee den Sieg geholt.

ab 11 Uhr - Vielseitigkeitsreiten, Entscheidung im Team und Einzel

Am Schloss Versailles sind die vielseitigen Reiter unterwegs. Der Wettbewerb könnte ein Highlight für die Gastgeber und die traditionell starken Deutschen werden. Frankreich ist Titelverteidiger im Team.

Im Einzel ging Gold seit 2008 immer an deutsche Reiter, zuletzt an Julia Krajewski, die in Tokio mit Amande de B’Neville als erste Frau überhaupt Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit wurde. Die Entscheidung fällt in der abschließenden Springprüfung zuerst im Team, danach im Einzel (15 Uhr). Für Deutschland starten neben Krajewski noch Michael Jung und Christoph Wahler.

13.30 Uhr - Basketball: Deutschland - Belgien (F)

Zum ersten Mal hat sich ein deutsches Frauen-Basketball-Team für Olympia qualifiziert. In der Premieren-Partie im Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d’Ascq bei Lille geht es gegen Europameister Belgien.

17.20 Uhr - Kanu-Slalom, Canadier Einer (M)

Gelingt Sideris Tasiadis nach Silber in London (2012) und Bronze in Tokio (2021) in Paris der Gold-Coup im Kanu-Slalom? Der 34 Jahre alte Augsburger ist im Canadier Einer vermutlich zum letzten Mal bei Olympia dabei.

17.30 Uhr - Turnen, Team (M)

In der Turnarena in Paris-Bercy fällt die erste Turn-Entscheidung im Mannschafts-Mehrkampf der Männer. In Tokio hatte die deutsche Riege im Finale den achten Platz belegt. Die russischen Turner entthronten vor drei Jahren Japan.

19.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Niederlande (F)

Im Stade Yves-du-Manoir in Colombes treten die deutschen Hockey-Damen gegen die Niederlande an. Das Duell mit dem Olympiasieger von Tokio wird das schwerste der fünf Vorrundenspiele.

ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 5 Finals (F+M)

Bei den Schwimmern wird zu Wochenbeginn fünf Mal Gold vergeben: Bei den Frauen stehen die Finals über 400 m Lagen, 100 m Brust und 200 m Freistil an, bei den Männern fallen die Entscheidungen über 200 m Freistil und 100 m Rücken.

21 Uhr - Beachvolleyball (F)

Turnierstart für das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann. Am Fuße des Eiffelturms geht es zum Auftakt gegen Lezana Placette/Alexia Richard aus Frankreich.