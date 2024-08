K.o.-Phase im Bogenschießen Schwarz startet mit Sieg - Unruh bereits im Achtelfinale Stand: 01.08.2024 17:46 Uhr

Nach Florian Unruh ist auch Bogenschützin Charline Schwarz erfolgreich in die K.o.-Phase bei den Olympischen Spielen gestartet. Im Kampf ums Achtelfinale trifft die 23-Jährige am Donnerstag (01.08.2024) nun auf Team-Olympiasiegerin Hunyoung Jeon aus Südkorea.

Die 23-jährige gebürtige Nürnbergerin gewann ihr Erstrundenduell gegen die Mexikanerin Ana Vazquez knapp in fünf Sätzen mit 6:4.

Schwarz ging vor der Kulisse des Invalidendoms als Favoritin ins Duell gegen Vazquez, die mit dem Team bereits Bronze gewonnen hatte. Nach Punkteteilung im ersten Satz (beide Athletinnen hatte 28 Ringe erzielt), musste Schwarz den zweiten Durchgang nach einem schwächeren Pfeil in die 7 abgeben.

Im Anschluss steigerte sie sich und konnte mit einer 10 nach Sätzen ausgleichen. Allerdings streute sie auch immer wieder einen schwächeren Pfeil ein, wodurch das Duell bis zum Schluss offen blieb. Mit starken Nerven und zwei Volltreffern im fünften Satz war der Krimi zu Gunsten der Deutschen schließlich entschieden.

Unruh wird Favoritenrolle gerecht

Im Männer-Einzel-Wettbewerb hatte Florian Unruh zuvor seine gute Form untermauert. Nach Rang drei in der Platzierungsrunde ließ der favorisierte Fockbecker in erste K.o.-Runde dem Ägypter Youssof Tolba beim 6:0-Erfolg in drei Sätzen keine Chance.

Das folgende Duell mit Junya Nakanishi aus Japan war dann umkämpfter: Unruh führte nach zwei Sätzen wieder mit 4:0, danach konnte sein Gegner Satz drei für sich entscheiden. Die beiden abschließenden Durchgänge endeten auf hohem Niveau unentschieden, sodass Unruh mit einem 6:4-Sieg ins Achtelfinale einzog. " Ich bin sehr zufrieden. Viele Schüsse haben gut getroffen und waren auch gut geschossen ", sagte der 31-Jährige nach den beiden Auftritten. Am Sonntag (04.08.2024, 10.48 Uhr) trifft er auf den Briten Tom Hall.

Kroppen im Achtelfinale gegen Kumari

Bereits am Dienstag hatte Michelle Kroppen mit zwei souveränen Siegen das Achtelfinale erreicht. Dort trifft sie am Samstag (03.08.2024, 10.22 Uhr) auf die Inderin Deepika Kumari. Europameisterin Katharina Bauer schied dagegen überraschend deutlich in der 1. Runde aus.

Im Team-Wettbewerb hatten sich Bauer, Kroppen und Schwarz im Viertelfinale dem späteren Bronzemedaillen-Gewinner Mexiko geschlagen geben müssen. Die deutschen Frauen, die 2023 bei den Weltmeisterschaften in Berlin den Titel gewinnen konnten, unterlagen überraschend deutlich mit 1:5. Gold ging an Seriensieger Südkorea.