K.o.-Phase im Bogenschießen Kroppen zieht in die 2. Runde ein – Bauer scheitert Stand: 30.07.2024 18:27 Uhr

Bogenschützin Michelle Kroppen ist bei den Olympischen Spielen in Paris erfolgreich in die K.o.-Phase gestartet. Für Europameisterin Katharina Bauer ist das Turnier dagegen schon vorbei.

Kroppen gewann am Dienstag (30.07.2024) vor der Kulisse des Invalidendoms ihr Duell gegen Giorgia Cesarini aus San Marino mit 7:3 (30:26, 26:26, 29:26, 26:28, 27:25).

Die 28-jährige Deutsche hatte bereits in der Qualifikation mit Saisonbestleistung auf Platz sieben überzeugt. Gegen Cesarini, Nr. 313 der Weltrangliste, ging sie als klare Favoritin in ihr Erstrundenduell. Und Kroppen legte einen perfekten Start hin: ihre ersten drei Pfeile trafen allesamt die Maximalausbeute von 10 Punkten.

Cesarini kämpft sich zurück

Satz zwei gestaltete sich schon deutlich enger, beide trafen 26 Ringe. Kroppens Vorsprung blieb aber komfortabel, sie war auch insgesamt die konstantere Schützin. Zwei weitere Volltreffer auf die 70 Meter entfernte Scheibe in Durchgang drei bescherten ihr eine komfortable 5:1-Führung.

Die erst 21-jährige Cesarini bewies im Anschluss Moral, kämpfte sich mit einer starken Leistung im vierten Satz zurück und verkürzte auf 3:5. Im fünften Durchgang bekam die Olympia-Debütantin aus dem europäischen Zwergstaat beim dritten Pfeil allerdings das Nervenflattern und traf nur eine 6. Kroppen legte standesgemäß 10 Punkte hinterher und machte das Weiterkommen perfekt.

Bauer verliert einseitiges Duell

Katharina Bauer musste dagegen eine Enttäuschung hinnehmen. Gegen die US-Amerikanerin Catalina Gnoriega verlor die 28-jährige Europameisterin deutlich in drei Sätzen mit 0:6 (24:27, 25:28, 27:28).

" Es ist natürlich schade und ich hätte mir gewünscht, dass es noch weitergeht, aber es ist kein Beinbruch. Es ändert nichts an meiner Liebe zum Sport ", sagte Bauer der Deutschen Presse-Agentur: " Ich bin trotzdem stolz, dass ich es hierher geschafft habe ."

Gnoriega treffsicher

Schon nach Rang 27 in der Platzierungsrunde gab es durchaus Luft nach oben für Bauer. Im ersten von maximal fünf Sätzen legte sie gegen die Weltranglisten-51. bei herausfordenden Temperaturen von 36 Grad dann zwar gut los, leistete sich im letzten Schuss aber eine 7 und musste den Durchgang abgeben. Auch im Anschluss zeigte sich Gnoriega treffsicherer, erzielte einmal die volle Punktzahl (10) und sicherte sich auch den zweiten Satz.

Bauer musste liefern, begann den dritten Durchgang mit einer 9 vielversprechend, doch die US-Amerikanerin konterte mit zwei Volltreffern in Serie. Die Vorentscheidung in einem überraschend einseitigen Duell. Beim letzten Schuss reichte Gnoriega eine 8 für den Sieg.

Hitze sorgt für Probleme

Bauer haderte im Anschluss auch mit den Temperaturen. " Für mich ist das Problem der Schweiß an den Händen, das ist ganz, ganz schlecht. Wenn man nur minimal abrutscht, dann verfehlt man komplett. "

Zwar versuche man diese Schwierigkeiten mit Cremes oder Puder halbwegs in den Griff zu bekommen, doch wenn es derart heiß ist, wird das äußerst schwierig. " Durch die Nervosität habe ich noch ein bisschen mehr geschwitzt als sonst, aber da muss man durch ", sagte sie.

Schwarz und Unruh am Donnerstag gefordert

Neben Bauer und Kroppen kämpfen noch Charline Schwarz und Florian Unruh um den Einzug in die 2. Runde. Schwarz, die vor drei Jahren in Tokio gemeinsam mit Kroppen im deutschen Team Bronze gewonnen hatte, trifft am Donnerstag (01.08.2024) auf Ana Vazquez aus Mexiko. Dann ist auch Unruh gegen den Ägypter Youssof Tolba im Einsatz. Der 31-Jährige hatte in der Qualifikation in der 64-köpfigen Konkurrenz mit Rang drei überzeugt. Um die Einzel-Medaillen geht es dann am 3. und 4. August.

Im Team-Wettbewerb hatten sich Bauer, Kroppen und Schwarz am Sonntag im Viertelfinale dem späteren Bronzemedaillen-Gewinner Mexiko geschlagen geben müssen. Die deutschen Frauen, die 2023 bei den Weltmeisterschaften in Berlin den Titel gewinnen konnten, unterlagen überraschend deutlich mit 1:5. Gold ging an Seriensieger Südkorea.