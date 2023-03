Radsport Pogacar bei Paris-Nizza weiter in Gelb Stand: 09.03.2023 17:45 Uhr

Der niederländische Radprofi Olav Kooij ist bei der Fernfahrt Paris-Nizza zum Sieg auf der fünften Etappe gesprintet.

Der 21-Jährige vom Team Jumbo-Visma verwies am Donnerstag (09.03.2023) nach 212,4 Kilometern zwischen Saint-Symphorien-sur-Coise und Saint-Paul-Trois-Chateaux Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) und den Belgier Tim Merlier (Soudal-Quick Step) auf die Plätze.

Max Kanter (Cottbus/Movistar) belegte als bester Deutscher den fünften Platz. Max Walscheid (Neuwied/Cofidis) klagte über Unwohlsein und stieg am Donnerstag nicht mehr aufs Rad.

Pogacar weiter vorn

Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Emirates) führt die Gesamtwertung an. Die sechste Etappe führt am Freitag über 197,4 Kilometer und hügeliges Terrain von Tourves nach La Colle-sur-Loup. Die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg dürfte am Samstag auf dem Weg zum Col de la Couillole, dem Ziel der siebten Etappe, fallen.