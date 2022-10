Hype im Basketball NBA streamt alle Spiele von Talent Wembanyama Stand: 28.10.2022 05:07 Uhr

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga (NBA) befeuert den Hype um Supertalent Victor Wembanyama. Wie die Liga mitteilte, werden künftig alle Partien von Wembanyama und seinem französischen Klub Metropolitans 92 in der NBA-App gestreamt.

Wembanyama spielt noch gar nicht in der NBA - und ist doch schon das große Thema. Die Basketball-Superstars schwärmen, und es heißt, ein halbes Dutzend Teams fange sicherheitshalber schon mal mit dem Verlieren an. Wembanyama, 18, gilt vielen Expetern als größtes Talent, seit LeBron James vor rund 20 Jahren in die beste Basketball-Liga der Welt gewechselt ist.

Auch Dirk Nowitzkis Mentor Holger Geschwindner, der im Sommer 2021 mit Wembanyama in Deutschland zusammengearbeitet hat, ist begeistert. " Er ist ein Haufen Talent und ein pfiffiges Kerlchen ", hat Geschwindner kürzlich der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Wembanyama gilt als großs Versprechen

Wembanyama wird als klare Nummer eins im Draft 2023 gehandelt, spielt aber in der laufenden Saison noch in Frankreich. Neben seiner Größe gelten seine Beweglichkeit und sein Wurf als größte Trümpfe.

Im Draft dürfen die NBA-Teams die besten Talente auswählen. Um die Liga langfristig ausgeglichen zu erhalten, werden allerdings schlechtere Teams in der sogenannten Draft-Lottery mit besseren Chancen versehen. Meint auch: Wer in dieser Spielzeit häufiger verliert, hat bessere Chancen auf Wembanyama. Das könnte im weiteren Verlauf der Saison noch zu skurrilen Szenen führen.