Mit Bundesliga-Lauf zur EM Benjamin Sesko: Sloweniens sensible Tormaschine Stand: 16.06.2024 00:19 Uhr

Mit einer unglaublichen Bundesliga-Statistik hat sich Benjamin Sesko auf den Weg zur EM gemacht. Seine Form könnte über das Weiterkommen Sloweniens entscheiden.

Ob Slowenien bei der Fußball-EM in Deutschland für eine Überraschung sorgen kann, ist wegen der doch eher überschaubaren Leistungsdichte der "Drachen" eher fraglich. Für eine echte Überraschung sorgte Topscorer Benjamin Sesko aber bereits vor den Titelkämpfen.

Statt das Turnier abzuwarten und auf eine gehörige Wert- und Einkommenssteigerung zu hoffen, verlängerte der Offensiv-Superstar im Team von Nationalcoach Matjaz Kek seinen Vertrag bei Bundesligist RB Leipzig bis 2029.

Dabei sollen bereits Arsenal London, Manchester United oder der FC Liverpool am 21-Jährigen dran gewesen sein und mit den in der Ausstiegsklausel festgeschriebenen 65 Millionen Euro gewunken haben.

Coach Kek: "Kenne zwei Szenarien"

"Sicher hätte er in England viel mehr verdienen können. Aber Geld ist in seinem Alter nicht alles" , sagte Nationalcoach Kek im Wuppertaler Trainingslager. Er hat Verständnis für den Schritt seines Stürmers.

Vor dem ersten Spiel der Slowenen am Sonntag (16. Juni 2024, 18.00 Uhr, Radioreportage und Liveticker) gegen Dänemark deutet der 62-Jährige deutet gleich an, was für sein Sturmjuwel wichtig sei: "Ich kenne ihn in zwei Szenarien: einmal frustriert und besorgt. Das ist, wenn er Druck verspürt, wenn ihm der Medienzirkus zu viel wird. Und einmal, wenn er entspannt ist und lächelt."

Kek zeichnet ein Bild vom sensiblen und nachdenklichen Goalgetter und lächelt dann selbst: "Natürlich bevorzuge ich das zweite Szenario. So habe ich ihn hier erlebt."

Sieben Tore in sieben Bundesliga-Spielen

Entfernt vom großen Medientrubel der britischen Boulevardpresse zeigte Sesko in Leipzig zuletzt das von Kek bevorzugte Gesicht: Der Mittelstürmer beendete die Bundesligasaison mit einer Traumserie von sieben Toren in sieben Spielen und 13 Torbeteiligungen in den letzten 16 Ligaspielen.

Einen Sieben-Tore-Lauf hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison kein anderer Spieler. Sesko ist trotz seiner 1,95 Meter schnell, wendig und technisch stark. Bei Kopfbällen zählt er schon jetzt zu den europäischen Top-Performern.

Sesko ist zudem zweikampfstark, effizient und variabel. Jeder vierte Schuss war bei ihm drin, egal ob per Kopf, mit links oder rechts. Für einen Stürmer gewann er starke 49 Prozent seiner Zweikämpfe.

Sesko schoss Slowenien fast allein zur EM

Und auch in Europa machte Hüne, der in seiner slowenischen Heimat zunächst parallel zum Fußball auch Basketball spielte, bereits auf sich aufmerksam. Und das nicht nur, weil er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid sehenswert und regulär zum fälschlicherweise aberkannten 1:0 traf.

Im slowenischen Nationalteam übersprang Sesko die U21 einfach und wurde in der EM-Quali mit fünf Toren und zwei Assists in neun Spielen torgefährlichster Mann der slowenischen Nationalmannschaft. Sesko glänzte dabei in der Quali gegen Finnland (3:0) mit einem Doppelpack und beim 2:0-Überraschungssieg gegen Portugal mit einem Assist.

Sesko im Spiel gegen Madrid.

Keks Abhängigkeit von Sesko

Kek braucht einen Sesko, der zündet. Sein ganzes Spielsystem ist auf seinen offensiven Schlüsselspieler ausgerichtet, entweder als alleinigen Stoßstürmer oder als Teil einer Doppelspitze.

"Wir wissen, wie wichtig er für unser Spiel ist" , erklärt Kek. Eine Einsatzgarantie gibt’s dennoch nicht, denn "wenn er so unkonzentriert ist wie gegen Bulgarien, spielt jemand anderes." Ausgerechnet im letzten Testspiel vor der EM gegen die nicht qualifizierten Bulgaren kam Slowenien nicht über ein 1:1 hinaus. Sesko vergab mehrere Chancen, stand immer wieder im Abseits und wurde vorzeitig ausgewechselt.

Sesko: "Großer Traum ist ein EM-Tor"

Das soll nun in der EM besser werden. "Mein großer Traum ist, bei der EM ein Tor zu erzielen. Es ist sicher unglaublich, sich später an so ein Tor zu erinnern" , fiebert Sesko dem Tournament entgegen.

"Champions League zu spielen ist schön, aber EM ist etwas ganz besonderes" , so Sesko, der in Leipzig zu acht Einsätzen in der Fußball-Königsklasse kam: "Für das eigene Land zu spielen, da spielt man wirklich mit dem Herzen. Die Emotionen sind bei Spielen für die Nationalmannschaft höher."

Achse Oblak - Bijol - Gnezda Cerin - Sesko

Sesko ist der Offensiv-Schlüssel im slowenischen Team. Jan Oblak von Atlético Madrid im Tor, Abwehrspieler Jaka Bijol von Udinese aus der Serie A und Adam Gnezda Cerin aus Griechenlands Super League von Panathinaikos Athen bilden das restliche Grundgerüst der Slowenen.

Kek: "Nicht als Touristen hier"

Obwohl die Superstar-Dichte im slowenischen Team eher gering ist, verspricht Coach Kek: "Wir sind nicht als Touristen zum Turnier gefahren. Wir wollen gewinnen, egal wer der Gegner ist" .

Die Zuschauer können sich dabei auf Tore freuen: In neun der zehn EM-Quali-Spielen und allen fünf Testspielen diesen Jahres trafen die Slowenen. Am häufigsten knipste Benjamin Sesko.

Und der dürfte auch gern an den Spielort Stuttgart zurückdenken: Hier, im Bundesliga-Spiel der Leipziger beim VfB Stuttgart (5:2) startete er im Januar seine Fabelserie, die ihn bis zum Ende der Saison 13 Torbeteiligungen in 16 Spielen brachte. Nun könnte am Sonntag an gleicher Stelle eine EM-Serie starten.