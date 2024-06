analyse EM-Teamcheck, Gruppe C Turniermannschaft Dänemark als Geheimtipp Stand: 06.06.2024 09:11 Uhr

Als klassische Turniermannschaft galt lange Zeit Deutschland - aber den Job hat Dänemark längst übernommen. Der Halbfinalist der EURO 2021 ist auch jetzt wieder einer der Geheimtipps.

Was haben die Dänen, was nicht mal die Engländer haben? Einen EM-Titel, und was für einen. Vor 32 Jahren war das Team um Biran Laudrup eigentlich nicht mal für die EURO qualifiziert, profititerten nur vom Ausschluss Jugoslawiens. Wie das Märchen ausging ist bekannt -der Sensations-Champion von 1992 im Teamcheck.

Ausgangslage

Zu welchen Turnierleistungen die Dänen fähig sind, auch wenn man eben nicht mehr als drei Jahrzehnte zurückblicken möchte, haben sie 2021 gezeigt - dort endete die Reise der Mannschaft von Kasper Hjulmand erst im Halbfinale gegen England - nach Verlängerung. Gegen die Three Lions geht es jetzt auch wieder, allerdings schon in der Gruppenphase.

Durch die Qualifikationsgruppe H marschierten die Dänen ziemlich souverän, wurden am Ende Erster punktgleich mit Slowenien und konnten sich die abschließende 0:2-Niederlage gegen Nordirland erlauben. Die beiden Testspiele im März verliefen ohne großen Glanz, aber vor allem in der Defensive hochkonzentriert: Einem 0:0 gegen die Schweiz folgte ein 2:0 gegen die Färöer Inseln.

Trainer

Kleines Ratespiel zum Auftakt: Wie viele Spiele hat Kasper Hjulmand als Coach in der Bundesliga absolviert? Tatsächlich nur 24. Am 17. Februar 2015 wurde er nach nur siebeneinhalb Monaten beim 1. FSV Mainz schon wieder entlassen, von dieser 24 Spielen hatte er nur fünf gewonnen und einen Punkteschnitt von 1,04 gesammelt, sein Nachfolger Martin Schmidt rettete die 05er dann aber noch recht souverän vor dem Abstieg.

Dabei passte Hjulmand von seiner Spielphilophie und Menschenführung eigentlich perfekt nach Mainz, er interpretiert das 4-3-3 am liebsten mutig und offensiv, und er gilt als ausgesprochen empathischer Typ. Wie einfühlsam und angenehm er als Mensch ist, bewies Hjulmand nicht zuletzt im Umgang mit dem Schock um Christian Eriksen bei der EM 2021, als der dänische Superstar im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt und wiederbelebt werden musste.

Superstar

Gemessen am Drama um seinen Herzstillstand bei der EURO 2021 sind sportliche Krisen bei Christian Eriksen immer irgendwie relativ. Aber Eriksen selbst will keinerlei Sonderbehandlung aufgrund seiner gesundheitlichen Situation, er will allein als Fußballer wahrgenommen werden. Deshalb war die Zeit zwischen dem 1. Februar dieses Jahres und dem 24. April für einen Superstar – und das ist er für Dänemark immer noch unbestritten – der blanke Horror. Obwohl er fit und einsatzfähig war, ließ ihn Trainer Erik ten Hag bei Manchester United in zehn von elf Spielen warmlaufen und warmlaufen und warmlaufen – und wechselte ihn kein einziges Mal ein.

Erst im Saisonendspurt durfte er dann mal wieder partiell das zentrale Mittelfeld bereichern, im letzten Saisonspiel in Brighton gelang ihm dann sogar eine Torvorlage zum 2:0-Endstand durch seinen Landsmann Rasmus Hojlund, wodurch er seine Scorer-Quote in der kompletten Spielzeit von zwei auf drei erhöhte. Im dänischen Team ist er aber immer noch der Taktgeber, der Chef, der Fixpunkt – auch wenn er deutlich an Tempo verloren hat.

Player to watch

Manchester United hat wirklich keine sehr gute Saison gespielt, am Ende reichte es nur für Platz acht. Doch in diesem erneut schwierigen Jahr unter Erik ten Hag zählte Rasmus Hojlund zu den klaren Gewinnern. Zehn Tore standen am Ende für den gerade 21-Jährigen zu Buche, dessen Entwicklung bei Sturm Graz und Atalanta Bergamo ManUnited im vergangenen Sommer dazu brachte, 75 Millionen Euro Ablöse für den quirligen und technisch versierten Stürmer zu bezahlen.

Diesen Rucksack schulterte er aber herausragend, nach einer Rückenverletzung zu Saisonbeginn wurde er zum Stammspieler mit 30 Einsätzen in der Premier League. Mit ihm gewann United auch den englischen Pokal, und das ist schon der dritte Pott in der noch jungen Karriere von Hojlund: Mit Sturm Graz wurde er im Red-Bull-dominierten Österreich ebenfalls Cup-Sieger, davor war er mit dem FC Kopenhagen Meister in Dänemark. In der EM-Quali der Dänen war er mit sieben Treffern bester Schütze - vielleicht er sogar ein Geheimtipp als Torschützenkönig der Endrunde.

Rasmus Hojlund (Mitte), Bruno Fernandes (Rechts)

Nice to know

Danish Dynamite steht vor allem in der Premier League extrem hoch im Kurs. Neben den ManU-Stars Rasmus Hojlund und Christian Eriksen, zählen auch Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Joachim Andersen (Crystal Palace) oder Jannik Vestergaard (Leicester City) zu den Stützen von Kasper Hjulmand. Vom FC Brentford ist sogar ein Trio dabei: Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard und Mads Roerslev. Aus der Bundesliga haben es nur Frederik Rönnow (Union Berlin), Yussuf Poulsen (Leipzig) und Jonas Wind (Wolfsburg) ins Aufgebot geschafft.

So könnten sie spielen

Die taktischen Formationen dürften die gegnerischen Scouts in den Wahnsinn getrieben haben: Allein in den letzten Qualifikationsspielen switchte Kasper Hjulmand zwische 5-3-2, 3-4-3, 4-3-1-2 und 4-2-3-1 - Wahnsinn. Auch personell baute er permanent um, seine Wunschelf vorauszusagen, ist auch ein bisschen wie Lotto spielen.