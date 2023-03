Katalonien-Rundfahrt Groves gewinnt 4. Etappe im Massensprint Stand: 23.03.2023 17:55 Uhr

Der Australier Kaden Groves hat die vierte und längste Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Radprofi vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach 188,2 Kilometern von Llivia nach Sabadell im Massensprint vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) durch. Rang drei ging an Groves' Landsmann Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Vier Kilometer vor dem Ziel hatte das Peloton die vierköpfige Spitzengruppe gestellt. Die vier deutschen Starter um Anton Palzer (Bora-hansgrohe) spielten im Kampf um den Etappensieg keine Rolle.

Dritte Bergankunft am Freitag

In der Gesamtwertung liegen der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der weiter das Führungstrikot überstreift, und der belgische Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) weiter zeitgleich an der Spitze.

Die fünfte Etappe am Freitag über 176,5 Kilometer von Tortosa nach Lo Port wartet mit der dritten Bergankunft der Rundfahrt auf. Am Mont Caro, dem 8,4 Kilometer langen Schlussanstieg mit neun Prozent durchschnittlicher Steigung, könnte eine Vorentscheidung im Gesamtklassement fallen. Die 102. Austragung der Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Barcelona.