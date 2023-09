Fehlstart für Minnesota Hurts wirft und läuft die Eagles zum zweiten Sieg Stand: 15.09.2023 07:12 Uhr

Der Vize-Champion startet perfekt: Die Philadelphia Eagles haben auch ihr zweites Spiel in der NFL gewonnen. Gegen die Minnesota Vikings erzielte Quarterback Jalen Hurts drei Touchdowns.

Beim 34:28 warf der 25-Jährige einen Touchdown-Pass und lief zweimal selbst in die Endzone. Nach 20 Punkten Vorsprung im dritten Viertel kamen die Vikings in der Schlussphase noch zweimal bis auf sechs Punkte an die Eagles heran, konnten die zweite Niederlage im zweiten Spiel aber nicht verhindern. Super-Bowl-Teilnehmer Philadelphia freut sich dagegen über einen ergebnistechnisch perfekten Start nach dem Sieg gegen die New England Patriots am ersten Spieltag.

Cousins mit starkem Spiel - aber zu sehr auf sich gestellt

Weil das Wurf-Spiel etwas stotterte, bekam Hurts viel Hilfe von D’Andre Swift. Der Runningback erzielte einen Touchdown und mit seinen insgesamt 28 Läufen einen Raumgewinn von starken 175 Yards. Den vierten Touchdown für die Eagles markierte DeVonta Smith, der bei vier gefangenen Pässen auf insgesamt 131 Yards Raumgewinn kam.

Bei den Vikings dauerte nach dem 17:20 zum Auftakt gegen die Tampa Bay Buccaneers die Flaute in der Offensive nach dem ersten Touchdown zu lange, um die Eagles ernsthaft unter Druck zu setzen. Kirk Cousins spielte zwar stark, brachte 31 seiner 44 Versuche zu einem Mitspieler und warf für vier Touchdowns und insgesamt 364 Yards. Im Gegensatz zu Hurts blieb er zudem ohne einen vom Gegner abgefangenen Pass. Seine für ihn blockenden Mitspieler ließen ihn aber zu oft im Stich.