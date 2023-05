Urteil Wettanbieter muss Schadenersatz an dänische Sportler zahlen Stand: 08.05.2023 13:34 Uhr

23 dänischen Sportstars um Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen ist von einem Gericht Schadenersatz von einem Wettanbieter zugesprochen worden.

Der Anbieter Bet365 habe mit Einträgen in sozialen Netzwerken das Recht der Spitzensportler am eigenen Namen und Bild verletzt, urteilte das dänische See- und Handelsgericht in Kopenhagen. Das Gericht sprach ihnen dafür 50.000 dänische Kronen (rund 6700 Euro) pro Eintrag zu. Die gesamte Entschädigungssumme beläuft sich somit nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau auf 4,7 Millionen Kronen (630.000 Euro). Allein Eriksen erhält demnach 1,45 Millionen Kronen.

Zu den 23 Sportlern zählen hauptsächlich Fußballer wie Eriksen, Kasper Schmeichel, Pierre Emile Højbjerg und Pernille Harder sowie der frühere Welttorwart Peter Schmeichel. Hinzu kommen Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen und Handball-Weltmeister Mikkel Hansen.

Sie hatten Anfang März über ihre jeweiligen Spielervereinigungen gegen den Wettanbieter geklagt. Dieser hatte zwischen 2019 und 2021 deren Namen und Gesichter in den sozialen Medien verwendet. Nach Angaben des Gerichts ging es bei den Einträgen um die Vermarktung des Geschäfts von Bet365, nicht um redaktionelle Inhalte. Da Eriksen und Co. der Verwendung nicht zugestimmt hätten, liege eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild und Namen vor.