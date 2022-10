Formel 1 Verstappen rast in Japan auf ersten Startplatz Stand: 08.10.2022 09:36 Uhr

Weltmeister Max Verstappen hat sich beste Voraussetzungen für seine vorzeitige Titelverteidigung in der Formel 1 geschaffen.

Der Niederländer sicherte sich am Samstag (08.10.2022) vor dem Großen Preis von Japan in 1:29,304 Minuten die Pole Position und geht als Favorit in das Rennen am Sonntag (7 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de).

In Suzuka verdrängte der 25 Jahre alte Red-Bull-Pilot die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Plätze zwei und drei. Verstappen startet zum fünften Mal in diesem Jahr von ganz vorne.

Vettel Neunter

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf Position neun. Mick Schumacher schaffte es nach seinem Trainingsunfall am Freitag nur auf den 15. Rang.

Wenn Verstappen den Grand Prix gewinnt und auch noch die schnellste Rennrunde dreht, wird er zum zweiten Mal nacheinander Champion. Auch in anderen Konstellationen kann es zum zweiten Titel erreichen, Verstappen muss nur acht Punkte mehr als Leclerc und sechs mehr als Teamkollege Sergio Perez im zweiten Red Bull holen.

Vor dem 18. von 22 Saisonrennen führt Verstappen mit 104 Punkten vor Leclerc. Nach dem Grand Prix bräuchte er 112 Zähler Vorsprung. Ansonsten wird die Entscheidung auf das nächste Rennen in den USA vertagt.