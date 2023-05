Bundesliga Thomas Müller: "Dieser ganze Käse, den ich angeblich denke" Stand: 13.05.2023 18:26 Uhr

Thomas Müller haben die öffentlichen Diskussionen um seine Person und seine Situation beim FC Bayern "nicht sehr beschäftigt".

Er sei ja nicht ganz neu in dem Geschäft, sagte der 33 Jahre alte Ex-Weltmeister nach dem 6:0 des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Schalke bei Sky. Es sei aber sicherlich übertrieben gewesen. "Der Trainer stellt auf, der Trainer verteilt die Rollen. Das ist ganz klar. Und wir Spieler haben zu funktionieren", sagte Müller.

Er war zuletzt in der Meisterschaft zweimal nur als Joker in die Partien gekommen. Gegen Schalke stand er als Kapitän wieder in der Startelf. Dass er sehr gern auf dem Platz stehe, sei logisch, erklärte Müller nun noch mal. Dass ihm der "Dosenöffner" mit dem 1:0 gelungen war, freute ihn. "Das war ein tolles Gefühl, die Arena ist explodiert."

Wenig Verständnis zeigte er bei einem anderen Punkt. "Wo es ein bissl kritisch wurde aus meiner Sicht, ist, wenn dann so geschrieben und gesprochen wird, als ob das meine Meinung ist und als ob man weiß, dass ich irgendwelche Gedanken hätte. Das muss ich ins Phantasialand schieben", betonte Müller: "Dieser ganze Käse, den ich angeblich denke und fühle und liebäugle, das hat sich jemand aus den Fingern gesaugt."