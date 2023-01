Australian Open Tennis-Star Nadal fällt sechs bis acht Wochen aus Stand: 19.01.2023 08:07 Uhr

Spaniens Tennisstar Rafael Nadal rechnet nach seiner Verletzung beim Zweitrunden-Aus bei den Australian Open mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen.

Das gab der 36-Jährige in einer Mitteilung in den sozialen Medien bekannt. Demnach habe die MRT-Untersuchung eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste, seines linken Beines ergeben. Nun sei die Zeit für "Sportruhe und entzündungshemmende Physiotherapie" gekommen, schrieb Nadal.

Unmittelbar nach seiner Dreisatz-Niederlage gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, als er sich bei einem langen Schritt verletzte, hatte Nadal seine Zukunft offen gelassen. Es sei "ermüdend und frustrierend" , dass "ein großer Teil" seiner Karriere daraus bestehe, sich nach Verletzungen zurückzukämpfen. Er müsse eine längere Pause wegen der aktuellen Hüftverletzung unbedingt vermeiden, "denn wenn nicht" , hatte der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner gesagt, "wird es schwer".

Durch die Diagnose stünde einem Start bei seinem Lieblingsturnier French Open vom 28. Mai bis 11. Juni aber nichts im Wege.