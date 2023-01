Australian Open Drama um Nadal - Aus in Runde zwei für verletzten Titelverteidiger Stand: 18.01.2023 07:48 Uhr

Geschwächt von einer Verletzung ist Titelverteidiger Rafael Nadal bei den Australian Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der 36 Jahre alte Spanier verlor am Mittwoch (18.01.2023) gegen den US-Amerikaner Mackenzie Mcdonald mit 4:6, 4:6 und 5:7 und kassierte sein frühestes Aus beim Hartplatzturnier Australian Open seit 2016.

Ende des zweiten Satzes verletzte sich der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger im Hüftbereich, danach gab es kaum noch eine echte Chance auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Auf der Tribüne der Rod Laver Arena von Melbourne vergoss seine Ehefrau Maria Francisca Perello Tränen in ein Taschentuch.

Arg gefrustet

Nadal wirkte schon vor seiner Verletzung arg gefrustet. Der Spanier schimpfte mit der Stuhlschiedsrichterin, auf der Bank schlug er nach einem kassierten Break mit der Hand gegen seinen Schläger. Bei einem langen Schritt verletzte er sich dann, Nadal humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank, wo er sich kurz im oberen Bereich des linken Beins kurz behandeln ließ. Danach verschwand er für eine medizinische Auszeit in die Kabine.

Nach wenigen Minuten kehrte der Weltranglisten-Zweite zurück und gewann auch direkt sein Aufschlagspiel zum 4:5 - doch seine Bewegungen waren überhaupt nicht rund. Gegner Mcdonald schien mit der Situation überfordert, in seinem bis dahin starken Spiel gab es einen Bruch. Doch er fing sich wieder und zog in die dritte Runde ein.

Swiatek eine Runde weiter

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hatte zuvor als erste Tennisspielerin die dritte Runde erreicht. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich wie erwartet in der Rod Laver Arena gegen die Kolumbianerin Camila Osorio mit 6:2, 6:3 durch. Swiatek hatte zum Auftakt der Australian Open am Montag die Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier aus Dortmund in zwei Sätzen bezwungen und gilt bei den Frauen als Topfavoritin auf den Titel.

Im Vorjahr hatte sie bereits bei den French Open und den US Open triumphiert, hinzu kommt ein Grand-Slam-Triumph in Paris aus dem Jahr 2020.

Regen in Melbourne: Maria und Siegemund müssen warten

Während in der Rod Laver Arena und in den beiden anderen überdachten Stadien des Melbourne Parks gespielt werden konnte, hatte auf den Außenplätzen der Spielbetrieb wegen Regens zunächst nicht begonnen.

So konnten unter anderem die Erstrunden-Duelle von Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini und von Laura Siegemund gegen Lucia Bronzetti aus Italien nicht planmäßig beginnen. Beide Matches waren schon am Dienstag wegen des Regens verschoben worden.