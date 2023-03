NHL-Playoffs weiter erreichbar Seiders Red Wings gewinnen in St. Louis Stand: 22.03.2023 07:44 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings das Auswärtsspiel bei den St. Louis Blues gewonnen und die kleinen Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten.

Das Team holte in der 24. Spielwoche der NHL ein 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0) nach Penaltyschießen. Thomas Greiss kam bei den Blues nicht zum Einsatz. Auch Philipp Grubauer wurde aus dem Spieltagskader gestrichen und stand beim 5:4 der Seattle Kraken in der Verlängerung gegen die Dallas Stars nicht auf dem Eis. Durch den Erfolg bleiben die Kraken den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl in der Tabelle der Western Conference auf den Fersen.

Niederlagen kassierten auch Tim Stützle und JJ Peterka mit ihren Teams. Stützle verlor mit den Ottawa Senators 1:2 beim Spitzenteam der Liga, den Boston Bruins. Für die Buffalo Sabres gab es ein 3:7 bei den Nashville Predators, Peterka kam dabei auf eine Torvorlage.