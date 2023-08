Radsport Rad-WM: Deutsches Gold-Trio im Sprint-Achtelfinale Stand: 07.08.2023 22:26 Uhr

Die drei Teamsprint-Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch stehen im Sprint-Achtelfinale. Eine weitere Medaille gab es für das deutsche Bahnrad-Team am Montag nicht.

Die Teamsprint-Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch haben bei der WM in Glasgow das Achtelfinale im Einzelsprint auf der Bahn erreicht.

Friedrich hatte nach Platz drei in der Qualifikation ein Freilos, Hinze und Grabosch gewannen ihre Läufe souverän. Das Trio hatte zum Auftakt am vergangenen Donnerstag zum vierten Mal in Serie Gold mit der Mannschaft gewonnen. Am Dienstag wird die Königsdisziplin mit dem Viertel- und Halbfinale fortgesetzt.

Medaillen gab es für die deutschen Bahnradfahrer am fünften Wettkampftag keine. Franziska Brauße, Vize-Weltmeisterin in der Einerverfolgung, fuhr mit Lea Lin Teutenberg im Madison auf den elften Platz. Es siegten die Britinnen Neah Evans und Elinor Barker. Auch Teutenbergs jüngerer Bruder Tim Torn ging im Ausscheidungsfahren leer aus, am Ende musste sich der Europameister ebenfalls mit Platz elf begnügen. Für großen Jubel sorgte der Brite Ethan Vernon, der erst stürzte und dann den am Ende drittplatzierten Rad-Star Elia Viviani aus Italien als Weltmeister entthronte. Zweiter wurde der Kanadier Dylan Bibic.

Sprint-König bei den Männern bleibt der Niederländer Harrie Lavreysen, der sich zum fünften Mal in Serie den Titel holte. Im Finale siegte er gegen Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago.